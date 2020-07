El expresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Bill Clinton, voló en una ocasión con dos mujeres a la llamada “isla de las orgías”, propiedad del fallecido Jeffrey Epstein, según una testigo.

Virginia Roberts Giuffre fue interrogada por el abogado Jack Scarola y en su testimonio, que aparece en los documentos legales revelados la noche de este jueves 30 de julio, declaró que vio al líder del Partido Demócrata acompañado de "dos chicas".

Giuffre aseveró que Epstein, encontrado muerto en su celda en agosto de 2019 a la espera del juicio, le contó que el ex jefe de Estado (1993-2001) le debía “favores”, empero no le dio mayores detalles.

"Nunca me dijo qué favores eran. Hace mucho tiempo me dijo que todos le deben favores. Los tenía a todos en sus bolsillos", expresó la mujer citada por el diario británico The Sun.

La testigo mencionó a Clinton en seis oportunidades y al ser cuestionada sobre quiénes lo acompañaban, respondió: “Ghislaine Maxwell (la socia de Epstein que está en prisión a la espera de un juicio); Emmy (otra fémina que supuestamente era asidua a los encuentros sexuales) y había dos chicas jóvenes”.

Especificó que se trataba de “dos chicas de Nueva York”. En otro pasaje de su testificación dijo que vio a Clinton “caminar hacia la oscuridad con dos chicas guapas en cada brazo”.

La declaración de Virginia Roberts Giuffre. Foto: captura

No obstante, la mujer no acusa al exmandatario de haber hecho nada, pero sí destacó que las orgías eran algo “habitual” en la isla de Epstein, arrestado e inculpado de tráfico sexual de menores de edad en julio de 2019.

Medios de EE. UU. han confirmado que Clinton usó en varias oportunidades el Lolita Express, avión privado de Epstein. En los listados correspondientes se aprecia el nombre del político y acompañado por lo que aparece escrito como “mujeres”.

Clinton, quien estuvo en un servicio el jueves en honor al recientemente fallecido demócrata John Lewis, hasta el momento no se ha pronunciado.

Estas aseveraciones de Virginia Roberts Giuffre salieron a la luz pública luego de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenara el jueves 23 de julio hacer accesibles unos documentos previamente sellados sobre la trama sexual de Jeffrey Epstein.