Niño que le puso mascarilla a su perro: “Son nuestros amigos, tienen el mismo derecho que nosotros” [VIDEO]

El video de Anthony Hernández, un niño de Ecuador, emocionó a todo el mundo debido a que le puso la mascarilla a su perro Buddy para salir a pasear juntos en bicicleta. Aunque no esté indicado su uso en mascotas, el ejemplo del pequeño de 10 años, demuestra que ama mucho a su “mejor amigo”, a quien procura protegerlo del coronavirus.

En una entrevista para CNN, Anthony contó que usa el tapabocas para no contagiarse de la COVID-19. “En la tele vi que también se pueden contagiar y no se sabe si es que están contagiados. Siempre vean que el perro no se saque la mascarilla porque ellos son sus mejores amigos, son como nosotros y ellos también tienen el mismo derecho que nosotros”, reveló.

El vecino que registró el video

Joselo Sánchez, vecino de Anthony, fue la persona que grabó justo cuando iba a coger su bicicleta para dar un paseo con su perro. “Él le puso mucho cuidado en la colocación de la mascarilla, a mí me llamó la atención y por eso le hice el video”, contó.

Anthony comentó que le puso muy contento que en 24 horas su video haya sido importante para todos sobre el uso de la mascarilla y para su mamá, Miriam Aces, quien quedó admirada por el gesto de su hijo. “Qué bonito y que alegre que vean como lo hizo. Todos se quedaron admirados, inclusive, yo como mamá”, agregó.

Conciencia sobre el uso de la mascarilla

El niño vive en la parroquia rural de San Bartolomé Pinllo, en la provincia de Tungurahua, centro de Ecuador. Aunque en su entorno familiar no hay infectados, en la provincia hay más de dos mil casos positivos. Por eso, explicó que no entiende cómo hay personas que no toman conciencia sobre el uso de la mascarilla y exhortó a qué se cuiden del virus.

“Me caen mal las personas que no usan las mascarillas porque a mí me gusta usar para defenderme y a mi perrito también, pero yo no sé por qué no se ponen la mascarilla (…) Se tienen que cuidar porque esto de la pandemia si me tiene a veces temblando cuando me entero que ya están muertos, me da escalofríos”, concluyó.