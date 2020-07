Argentina: chofer se enfrenta a ladrones y evita que roben a sus pasajeros [VIDEO]

La delincuencia no descansa ni por la pandemia de la COVID-19. En un barrio de Buenos Aires, Argentina se llevó a cabo un robo, el cual no pudo concretarse. Un chofer de un bus se encontraba haciendo su recorrido diario cuando fue interceptado por unos ladrones, pero estos no contaron con que el hombre reaccionara.

El colectivero se puso frente a frente con los malhechores y les increpó que se pongan a trabajar y dejen de ser unos vagos. Asimismo, reiteró que esta caótica situación se ve a diario y exigió más seguridad por la zona. Los pasajeros presentes pidieron tranquilidad al hombre y uno de ellos grabó toda la escena.

En las imágenes se ve cómo las personas que están dentro del bus se ponen nerviosos y reclaman al chofer que siga su curso y no se pelee con los ladrones. Pese a que al final les hizo caso se puso de tú a tú con los jóvenes, quienes lo insultaron, le tiraron piedras y hasta un tacho de basura, pero no se acercaron.

“Estamos cansados, diariamente nos pasa esto, media hora antes estos mismos muchachos subieron a cuatro coches a robar celulares. Es increíble, todos los días lo mismo. Me cansé”, manifestó el indignado chofer para las cámaras de Todo Noticias.

“Subieron dos personas, una de ellas era una persona mayor. Y atrás apareció uno de estos individuos que le metió la mano en la cartera. Lo vi y le cerré la puerta. En ese momento, me dijo: espérate, espérate que viene mi compañero, y le dije, no, bájate. Y ahí me empezó a insultar, escupirme y tirarme todo lo que se vio”, añadió.

También relató que a los jóvenes se les ha hecho costumbre subir a cada rato al bus y robar: “Ya los conocemos a estos muchachos. Y no tienen horario. Suben a cualquier hora y arrebatan celulares, principalmente. Ya tienen un recorrido diagramado. Aparecen de a dos, de a tres, de a cuatro. Pero son siempre las mismas personas”.