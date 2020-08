Joven denuncia que pastor le exigió que le haga sexo oral para el “perdón divino”

En la ciudad de Berisso, Argentina, un pastor evangélico, identificado como Mauricio Giménez, fue denunciado por una muchacha, quien alegó que la acosó y amenazó.

Según informó Clarín, el religioso le habría exigido a hacerle sexo oral a cambio del “perdón divino”, pero ella se negó.

Incluso, la agraviada aseveró que intentó iniciar una relación sentimental con el acusado, pero descubrió que estaba casado y optó por alejarse.

Luego de ese suceso, la afectada señaló que Giménez la amenazaba con viralizar sus fotos a través de redes sociales. Incluso, el hombre comenzó a acosarla y le pidió que retire la acusación si es que no quería “salir perjudicada”.

Además, la joven, que es estudiante de la carrera de psicología, mencionó que se conoció con el pastor hace cinco meses y antes de la cuarentena por el coronavirus en Argentina. “Yo me acerqué a la iglesia por sugerencia de una amiga. Me gustó la propuesta del movimiento y comencé a asistir en forma periódica”, agregó.

Respecto a la acusación que presentó ante las autoridades, la víctima expresó: “No me animé a denunciarlo en ese momento por miedo. Pero llegó a tal extremo la situación de intimidación que decidí presentarme a la Policía”.

Ella también manifestó que en la comisaría no querían tomar el caso, debido a que le señalaron que no había ocurrido un abuso sexual.

No obstante, Mauricio Giménez brindó un testimonio por sus redes sociales y explicó que se encuentra tranquilo. “Sé que todas las personas que me quieren y conocen mi forma de ser, saben muy bien quién soy. En principio les quiero decir que no es verdad de lo que se me acusa. Pero no soy yo quien se ocupe sino la justicia de decirlo y aclararlo”, puntualizó.