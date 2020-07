México, que desde hace algunas semanas es uno de los países más golpeados por la COVID-19 en el planeta, albergará pruebas de la fase 3 de la vacuna desarrollada por la empresa francesa Sanofi-Pasteur, por lo cual tendrá “acceso temprano” una vez haya culminado.

Así lo informó este jueves 30 de julio el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, mediante su cuenta verificada de Twitter.

“Sanofi-Pasteur anuncia la incorporación de México a la fase 3 del protocolo para la vacuna contra COVID-19 que están desarrollando. Se harán pruebas en nuestro país y tendremos acceso temprano a la vacuna resultante. Agradecí el apoyo de Francia para lograrlo”, señaló.

Posteriormente el canciller Ebrard detalló ante los medios locales que hace dos semanas charló con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, quien le dijo que haría lo posible para “respaldar y facilitar” que Sanofi-Pasteur realizara su protocolo de fase 3 en México.

Aunque aclaró que no se trata de un “compromiso de compra” al desconocerse los resultados de la vacuna de Sanofi-Pasteur, que no es una de las más avanzadas contra el coronavirus SARS-CoV-2. No obstante, espera “una ventaja comparativa” por acoger las pruebas.

“No es lo mismo que tú estés participando en el protocolo a que te esperes a que se produzca. Entonces tiene, primero, esa ventaja que es conocimiento; la segunda es que te da la posibilidad de tener toda la información respecto a esa vacuna y no solo la que te presenten; y, tercero, que te da acceso a la vacuna pues prácticamente ya desde ahora”, dijo.

Está previsto que Sanofi-Pasteur continúe las investigaciones de su vacuna en 35.000 voluntarios a nivel global, ahora una parte de ellos será en la nación norteamericana.

De acuerdo a Worldometers, sitio web de referencia en estadísticas en tiempo real, México tiene 408.449 casos positivos y 45.361 víctimas fatales por coronavirus, por lo cual se sitúa como el segundo país con más infectados y fallecidos de la región; solo superado por Brasil.