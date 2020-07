PICO Y CÉDULA JUEVES | En todo Colombia, la cuarentena obligatoria llegó a su fin el pasado 15 de julio. Frente a esto, el presidente Iván Duque anunció desde esa fecha el inicio del aislamiento preventivo inteligente, con el fin de flexibilizar el tránsito ciudadano y promover la reactivación de la economía. En ese sentido, algunos municipios han decidido continuar con la medida del Pico y Cédula, que regula la salida de los ciudadanos de acuerdo con el último número de cédula de identificación y en horarios específicos. Solo se autoriza la circulación de personas para realizar actividades esenciales, como el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como a hacer transacciones bancarias.

Los municipios que han optado por seguir el Pico y Cédula hasta fines del mes de julio o los primeros días de agosto. Para ello, han fijado cronogramas con días, horarios y números autorizados para las salidas, que han tenido en cuenta la densidad poblacional y la evolución de la pandemia de la COVID-19 en cada zona.

Además de la disposición del aislamiento preventivo inteligente que estará vigente hasta este 30 de julio, las autoridades colombianas mencionaron que la emergencia sanitaria quedará extendida hasta el próximo 31 de agosto.

Cabe destacar que las personas que deban movilizarse por temas laborales están exonerados de cumplir el Pico y Cédula. Esta disposición fue aprobada por el Gobierno de Colombia mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020.

¿Por qué se implementó el Pico y Cédula en Colombia?

El Gobierno de Colombia diseñó el programa del Pico y Cédula con el objetivo de que el nuevo coronavirus no continuara avanzando en el país. Por ello, la medida limita la salida de personas para que no haya aglomeraciones en lugares considerados de alto riesgo de transmisión de la COVID-19, como lo son los supermercados, bancos y el transporte público.

El país entero se encuentra en aislamiento preventivo inteligente, sin embargo, no todas las alcaldías han adoptado el Pico y Cédula hasta fines de julio.

¿Cómo se aplica el Pico y Cédula?

La finalidad del Pico y Cédula es controlar y regular el tránsito ciudadano en el territorio colombiano. Para ello, las alcaldías deciden los horarios y el último número de cédula de identificación que rige las salidas.

¿Quiénes deben acatar el Pico y Cédula?

La restricción del Pico y Cédula debe ser cumplida por todos los ciudadanos que residan en las alcaldía que hayan adoptado la disposición. Así lo anunció el presidente Iván Duque, e informó que el cumplimiento está establecido sin distinción de raza, edad o sexo.

Pico y Cédula en las principales ciudades Colombia

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Bogotá?

Este jueves, en Bogotá no podrán transitar los hombres y mujeres cuyas cédulas de identificación terminen en números pares, es decir, solo pueden hacerlo quienes tengan documentos finalizados en dígitos impares. Además, la salida solo está autorizada para asistir a supermercados, notarías, bancos, entre otros.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Cali?

El Pico y Cédula de HOY, jueves 30 de julio, hace referencia a que solo pueden movilizarse los ciudadanos que tengan los números 1, 3, 5, 7 y 9 como terminaciones de su documento de identificación.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Cartagena?

En Cartagena se ha determinado, de acuerdo con el Decreto 0737 del 15 de julio de 2020, que este jueves pueden salir las personas cuyas cédulas terminen en 7.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Barranquilla?

La restricción de circulación para Barranquilla indica que este jueves 30 de julio pueden circular aquellos que tengan los números X y X como los últimos en su cédula de identificación.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Medellín?

En el caso de Medellín, el Pico y Cédula ha sido adoptado para que los ciudadanos puedan hacer compras, diligencias bancarias y otras actividades autorizadas por el Gobierno Nacional. Por ello, HOY pueden salir quienes tengan cédulas que finalicen en 8 y 9.

Pico y Cédula en Medellín del 21 de julio al 2 de agosto de 2020. (Foto: Alcaldía de Medellín)

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Valledupar?

El Pico y Cédula de Valladupar, fijado por la alcaldía, indica que el jueves 30 de julio tienen permitido circular los ciudadanos con cédulas terminadas en 8 y 9.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Yopal?

En Yopal, la alcaldía ha establecido que este jueves 30 de julio solo pueden transitar las personas cuya cédula de identificación termina en 4, 5 y 6.

Pico y cédula en Yopal. (Foto: La voz de Yopal)

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Itagüí?

La alcaldía de Itagüí ha fijado para HOY, jueves 30 de julio, los números 1, 3, 5, 7 y 9 como últimos dígitos de cédulas de identificación, para que puedan transitar libremente.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Pasto?

Hasta el 31 de julio, en Pasto, estará en vigencia un nuevo Pico y Cédula, que ha sido autorizado mediante el Decreto 0278 del 15 de julio de 2020. Para este jueves 30 de julio pueden salir los que tengan los números 5, 6 y 7 como terminaciones de cédula.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Soacha?

En Soacha, la restricción de movilización ciudadana permite la circulación solo de los ciudadanos que tengan cédulas terminadas en 2, 3, 5 y 5.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Chía?

De acuerdo con la Alcaldía de Chía hoy, jueves 30 de julio, tienen permitido salir las cédulas terminadas en X y X , en el horario comprendido entre las 5.00 y 19.30 horas.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Soledad?

El Decreto 214 del 14 de julio de 2020 firmado por la alcaldía de Soledad establece que el Pico y Cédula estará vigente hasta el 1 de agosto de este año. Por ello, este 30 de julio solo pueden salir las personas que tengan cédulas finalizadas en 6 y 7.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Riohacha?

Este jueves 30 de julio, en Riohacha se puede circular solo si cuenta con los números 1 y 2 como terminaciones de su cédula de identificación. Esta disposición fue aprobada mediante el Decreto 134 de 2020.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Rionegro?

En el caso de Rionegro, la alcaldía dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que este jueves 30 de julio solo pueden transitar las personas cuyas cédulas finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Pereira?

En la ciudad de Pereira, la alcaldía decidió eliminar la restricción de movilización de personas a fines del mes de junio. No obstante, el aislamiento preventivo obligatorio ha sido extendido hasta el 1 de agosto, por lo que han recomendado no salir de casa si no es para actividades indispensables.

¿Cuál es el Pico y Cédula de HOY en Manizales?

HOY, jueves 30 de julio, la medida del Pico y Cédula permite la salida de personas residentes en Manizales, siempre y cuando tengan como números finales de su documento de identificación el 3, 4, 5 y 6.

Pico y Cédula de Manizales del lunes 6 al domingo 12 de julio.

¿En qué ciudades colombianas se aplica el Pico y Cédula?

Las ciudades colombianas que incorporaron el programa Pico y Cédula como parte de su plan de contingencia ante el coronavirus fueron: Bogotá, Quibdó, Ibagué, Santa Marta, Sincelejo, Manizales, Pereira, Popayán, Villavicencio, Yopal, Montería, Cartagena, Neiva, Tunja, Bucaramanga y Armenia.

Respecto a los departamentos que aplican esta norma para evitar contagios de la COVID-19, entre ellos destacan: Cundinamarca, Córdoba, Putumayo, Arauca, Cauca y Bolívar.

¿Cuáles son las multas por incumplir Pico y Cédula?

Acorde a la Ley 1801 de 2016 que determina los deberes y obligaciones de los colombianos en relación a la practica de condiciones adecuadas para la convivencia en el país, las personas que incumplan el pico y cédula serán multados.

La cifra de la multa por incumplimiento varía entre los 523.008 pesos hasta los 936.323 pesos, según las condiciones en la que se encuentre el infractor y las órdenes establecidas por cada alcaldía.