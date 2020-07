El Salvador: le dijeron que su padre se recuperó del coronavirus, pero en verdad falleció

En El Salvador, una mujer denunció en sus redes sociales que los médicos de un hospital cometieron una negligencia en medio de la pandemia por el coronavirus.

Según informó Telefe, los profesionales de la salud le señalaron que a su padre le habían dado de alta tras estar infectado de esta enfermedad que surgió en China. La agraviada, identificada como Daniela Rivera, afirmó que le avisaron que podía ir a recogerlo desde las 2.00 p. m.

PUEDES VER Argentina: encuentran a expolicía con 237 puñaladas

Sin embargo, aseveró que los trabajadores le dijeron que espere y minutos después le pidieron que la acompañen a un cuarto para comunicarles una lamentable noticia: su padre, José Guillermo Rivera, había fallecido.

“Nos fuimos puntuales a traerlo, al ver que no salía me acerque a trabajo social para informar que le llevaba ropa para que él saliera, porque sabía que no tenía. Me tuvieron un rato esperando con esa bolsa en mis piernas con la ropa de mi padre dentro y con nuestras esperanzas y felicidad por estar listos para verlo. Luego de un tiempo de muchos sentimientos se acercaban varios a pedirme ir a un cuarto aislado, ahí me daban la noticia, la peor de mi vida: de que todo había sido una equivocación, así ‘patada al pecho’”, denunció Daniela.

PUEDES VER La historia de un humilde campesino que fue engañado: trabajó por dólares y recibió bolívares

Incluso, la mujer señaló que su padre había muerto el pasado 25 de julio y manifestó que el hospital jugó con la dignidad de su familia.

Cabe señalar que la cifra de infectados por coronavirus en El Salvador, hasta este jueves 30 de julio, llegó a 16.230; mientras que el número de muertes por la COVID-19 subió a 439.