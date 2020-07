Estudiante denunció discriminación en universidad tras revocarle admisión al conocer que era homosexual

Un estudiante que se preparaba para iniciar una maestría en salud en la Universidad Cristiana Unión en Jackson, Tennessee, Estados Unidos, denunció que fue víctima de discriminación por parte de las autoridades educativas al descubrir que era homosexual.

Según publicó Daily Mail, Alex Duron había sido aceptado para estudiar en la mencionada casa universitaria, pero la oferta se retiró rápidamente cuando descubrieron que tenía novio.

El joven de 38 años recibió una carta de las autoridades universitarias explicando que no era bienvenido en su institución. “Es mi responsabilidad informarle que su admisión al programa de posgrado de Union University en anestesia de enfermería ha sido revocada”, decía el comunicado que le enviaron.

“Como institución educativa centrada en Cristo, damos la bienvenida a todos los estudiantes académicamente calificados que buscan la educación rigurosa e informada por la fe que ofrecemos y que están dispuestos a defender los valores de nuestra comunidad. Como parte del proceso de solicitud, usted acordó adherirse y defender los valores y expectativas establecidos por la universidad”.

“Su solicitud de vivienda para graduados y su perfil en las redes sociales, incluida su intención de vivir con su pareja, indica que no está dispuesto a cumplir con el compromiso que hizo al firmar”, señaló el mensaje. Duron arremetió contra la universidad en una publicación de Facebook donde remarcó que el fanatismo enmascarado como religión no es cristiano en absoluto. ”Mi Dios me enseñó a amar a tu prójimo y a no juzgar como se dice en el libro de Mateo”.

En un comunicado a McClatchy News, el portavoz Tim Ellsworth dijo que “como institución cristiana”, Unión tiene ciertos “estándares de comportamiento para su facultad, personal y estudiantes”.

La Universidad Unión, que se promociona a sí misma como “la institución más antigua afiliada a la Convención Bautista del Sur”, alberga a aproximadamente 3.100 estudiantes de pregrado y posgrado, según su sitio web. La matrícula y las tarifas para el estudiante universitario promedio totalizan cerca de 45.000 dólares al año.