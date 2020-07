Latinoamérica, la región del mundo más afectada por la pandemia del coronavirus, no podrá reactivar su economía si no logra frenar los contagios, advirtieron el jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Así lo señalaron en un informe conjunto estos organismos regionales de las Naciones Unidas, enfatizando que la reducción de las infecciones requiere liderazgo político y coordinación.

Al presentar el reporte, tanto la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, como la directora de la OPS, Carissa Etienne, subrayaron que sin salud no hay economía que funcione.

“Los países deben evitar pensar que deben elegir entre reabrir las economías y proteger la salud y el bienestar de sus pueblos. Esto, de hecho, es una elección falsa”, dijo Etienne.

“Hemos visto una y otra vez que la actividad económica completa no puede reanudarse a menos que tengamos el virus bajo control. E intentar hacerlo de otro modo pone en riesgo vidas y extiende la incertidumbre provocada por la pandemia”, señaló.

“Estamos ante la peor crisis en un siglo”, dijo por su parte Bárcena, alertando del riesgo de que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria y reiterando la necesidad de instaurar un ingreso básico de emergencia durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020.

La Cepal y la OPS destacaron que la región es particularmente vulnerable por sus altos niveles de informalidad laboral, pobreza y desigualdad, y los sistemas frágiles de salud y protección social, además de hacinamiento urbano y problemas ambientales.

Por eso, señalaron que para favorecer la reactivación y la reconstrucción es necesario un aumento del gasto fiscal. Y subrayaron que el gasto público destinado a la salud debe alcanzar al menos 6% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando actualmente se ubica en un promedio de 3,7%.

De los más de 17 millones de infecciones reportadas globalmente desde la aparición del virus en China en diciembre, Latinoamérica y el Caribe es la zona del planeta que acumula el mayor número: 4,6 millones. Además, suma casi 192.000 decesos de los más de 667.000 registrados en el mundo, según un conteo de AFP en base a cifras oficiales.

La Cepal y la OPS destacaron que “los países del Caribe han logrado controlar la pandemia con mayor rapidez, mientras que en América Latina los niveles de contagio siguen sin disminuir”.

Brasil, que superó el miércoles las 90.000 muertes y ha registrado 2,5 millones de contagios, es el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia después de Estados Unidos.

Costa Rica y Uruguay, en tanto, están menos afectados por tener más extendidos los servicios de protección social, dijo Bárcena.