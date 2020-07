Buddy, el primer perro de raza pastor alemán de 7 años que dio positivo por COVID-19 en Estados Unidos, murió el pasado 11 de julio, después de estar enfermo por tres meses, según National Geographic. Su deceso pone de relieve lo poco que se sabe aún de los efectos de la enfermedad del nuevo coronavirus en los animales.

Según dos veterinarios de NatGeo, a mediados de abril, la mascota perteneciente a la familia Mahoney presentó problemas respiratorios, y seis semanas después le diagnosticaron COVID-19. Durante el tiempo que estuvo enfermo, el can desarrolló una mucosidad espesa y comenzó a respirar con dificultad. Su dueño, Robert Mahoney, quien había contraído coronavirus pensó que podía haber contagiado a su perro.

“Sin duda alguna, pensé que Buddy también era positivo”, comentó el hombre a NatGeo. Cuando decidieron llevarlo al veterinario, fue difícil encontrar a alguien que lo examinara debido que su dueño estaba atravesando un proceso de COVID-19. Sin embargo, a través de un enlace telefónico, el médico le recetó antibióticos.

El hombre manifestó que el veterinario era escéptico de que Buddy pudiera tener coronavirus. De todos modos, no tenía kits de prueba. La semana siguiente, el animal seguía teniendo dificultad para respirar y había perdido el apetito. Ante esa situación, el veterinario le permitió a Julianna, hija de 13 años de los Mahoney, llevar al perro a su clínica, ya que la joven había dado negativo su test de COVID-19.

Le hicieron un ultrasonido y rayos X, que indicaron un agrandamiento del bazo y el hígado. Lo vio también un cardiólogo, que detectó un soplo en el corazón. El animal pasó dos semanas y media con antibióticos y dos medicamentos para el corazón. Luego le pusieron esteroides. El perro se enfermó en abril y Mahoney sospechó que tenía el virus, pero no fue hasta mediados de mayo que la familia finalmente encontró un veterinario que lo examinó y confirmó que Buddy estaba infectado.

Para el 2 de junio, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus iniciales en inglés) confirmó que Buddy era el primer perro en dar positivo por el coronavirus en el país. No está claro si el can murió a causa de complicaciones por el coronavirus, lo que probablemente captó de su dueño o si murió de linfoma. Dos veterinarios que no formaron parte de su tratamiento, pero que revisaron los registros médicos del animal dijeron que el perro probablemente tenía cáncer.

No existe un requisito de prueba obligatorio para los animales que viven en hogares con personas positivas por COVID-19, por lo que se desconoce las mascotas en EE. UU. podrían estar infectados y si tienen condiciones de salud subyacentes, similares a los humanos, pueden estar en mayor riesgo.