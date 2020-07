Enfermera de Wuhan “cayó” desde piso 13 tras quejarse por déficit hospitalario ante COVID-19

Zhang Mouwan, una enfermera del Union Hospital de Wuhan, afiliado a una de las mejores escuelas de medicina en China, “cayó” desde el piso 13 de un edificio del recinto el último miércoles 29 de julio, cerca de las 10: 45 a. m.

De acuerdo a la cadena NTD, Zhang Mouwan trabajaba en el nosocomio desde hace cinco años y dejó huérfano a un bebé. Sus padres “se desmayaron” al llegar a la escena que, según testigos, fue “limpiada” enseguida.

Wang Mei, una residente de Wuhan, contó a Radio Free Asia que “el círculo de amigos de la enfermera han confirmado que hay un problema”.

“Finalmente, les dejó un mensaje. Todo el sistema médico del hospital ha estado expuesto a su gama de defectos en esta epidemia. El problema es muy grande”, dijo Mei al desvelar una supuesta carta que la fallecida envió un día antes a su jefa, con quien se quejó de la falta de abastecimiento para enfrentar la vorágine del coronavirus.

“Renuncio. Soy un desertora. Puedo morir como héroe, pero no por ese liderazgo. Me siento triste por todas las enfermeras, y nunca volveré a dedicarme a esta profesión. Estoy dispuesta a morir el último día de mi práctica. Hablo por todas las enfermeras de primera línea. Perdón por no cumplir con sus expectativas”, escribió la víctima.

Radio Free Asia también mencionó que los padres de Zhang Mouwan la calificaron de “heroína” por su lucha contra el coronavirus, “pero ahora el Hospital la obliga a morir”. También denunciaron que las autoridades de la institución se negaron a darles explicaciones y, en cambio, les adelantaron que el circuito de cámaras se averió al momento del accidente.

Más tarde, a través de un comunicado publicado en su página web, el Union Hospital de Wuhan —la ciudad del centro de China donde brotó la pandemia— confirmó que “lamentablemente hubo una caída” en su complejo hospitalario y la enfermera “murió después del rescate”.

“Lamentamos profundamente esto y cooperaremos activamente con los miembros de la familia y los departamentos relevantes en el manejo de las consecuencias. Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias”, finalizó la misiva.

El mundo ya superó los 17 millones de casos de coronavirus en plena aceleración de la pandemia, que provoca una lluvia de anuncios de pérdidas en grandes empresas y caídas récord del PIB en países como Estados Unidos, que entró oficialmente en recesión.

Desde bancos hasta fabricantes de autos han informado resultados negativos por la pandemia, que ha dejado ya 667.933 muertos.