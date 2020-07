Mujer entrega semillas y plantas a sus vecinos para que siembren sus propias verduras

En Argentina, la historia de una mujer de 42 años que entrega semillas a sus vecinos para que puedan cultivar sus propias verduras llegó hasta Unicef.

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que los amigos de Paola “le dicen que todo el tiempo piensa en el otro”.

Hace tres años se mudó a Los Álamos tras vivir en la ciudad de Ushuaia y en los primeros días pudo ver una inundación en el barrio. Incluso un bebé de ocho meses murió por este fenómeno.

Este hecho permitió que la mujer se dé cuenta que no era necesario tener una casa alta y saber manejar un bote, por lo que empezó a trabajar en un comedor llamado ‘Los Álamos de pie’ en favor de los demás ciudadanos.

“La alimentación en la infancia es uno de los temas que la desvelan y es ella la que asesora al comedor sobre nutrición. Tiene una profunda conexión con la tierra”, manifiesta para Unicef.

Asimismo, Paola tuvo educación secundaria con orientación en biología marina y afirmó que las algas tienen muchos beneficios. “No somos un tacho de basura. Un alimento al estar tan refinado no pasa, no nutre, se queda en el cuerpo y surgen los problemas de salud”, añade.

La mujer también aseveró que sueña con que su comunidad se empodere en todos los sentidos luego de brindarle semillas y plantines a los vecinos. “Los chicos son una esponja, no importa de qué estatus social sean, si tú les pones fichas, no tienen techo. Con alimentación como corresponde, con una buena vivienda, con herramientas no tangibles necesariamente, si tú le brindas eso a un chico, en el futuro puede ser autosuficiente”, aseguró.