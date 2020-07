La historia de un humilde campesino que fue engañado: trabajó por dólares y recibió bolívares

La historia de don Humberto ha conmovido a todos en Colombia, luego de que haya sido estafado en un trabajo. El adulto mayor trató de cambiar unos dólares en una casa de cambio, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, que le habían pagado por dos días de trabajo cortando caña.

Pero el anciano quedó sorprendido cuando el empleado del establecimiento le indicó que no eran dólares sino bolívares y que la moneda estaba devaluada, por ende, no se los podía comprar. “Su cara de decepción me arrugó el corazón, después de un silencio me pide el favor de que le informe cuánto puede valer el monto que él me había pasado (5000 bs), lo que equivaldría según los datos de hoy a una suma de 76,08 pesos colombianos”, manifestó a Canal 1.

Un tuitero dio a conocer la historia con el nombre de Ricardo, pero su nombre real es Humberto, un humilde campesino de 71 años de edad, según los funcionarios de la Alcaldía de Palmira. Don Humberto vive en un rancho en las afueras de la ciudad donde un sujeto le ofreció un trabajo a cambio de 20 dólares.

El adulto mayor le indicó a la secretaria de Integración Social de Palmira, Stefany Escobar, que había sido engañado con esos billetes. “Logré cambiar algunos por papa y arrocito”, dijo entre risas don Humberto, quien recibirá un apoyo de un programa social de la alcaldía.

“Afortunadamente está bien de salud. Desde la Alcaldía de Palmira le daremos el apoyo institucional necesario. Agradezco su solidaridad con don Humberto y con todos los que están pasando un mal rato”, indicó el alcalde Óscar Escobar.