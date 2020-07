Li Meng Yan, la viróloga china que huyó a Estados Unidos, continúa desvelando información para sostener su denuncia contra el Gobierno de su país por presuntamente encubrir el coronavirus. Este martes 28 de julio, durante una entrevista privada con la Agencia de Noticias Luterana en el extranjero, la experta sugirió que viene recibiendo amenazas.

“Sé que voy a desaparecer en cualquier momento. Al igual que todos los valientes manifestantes en Hong Kong, desapareceré incluso sin un nombre. Pero esta no es mi consideración principal. La información debe transmitirse antes”, dijo Li Meng Yan tras afirmar que el virus se originó en un laboratorio chino.

PUEDES VER China: mujer sobrevive tres días con el corazón parado

Tomó la decisión de hablar semanas atrás porque vio “morir a personas inocentes” y porque médicos y pacientes de Wuhan “estuvieron expuestos a este virus altamente contagioso durante mucho tiempo”. No podía “permanecer indiferente”, comentó Li Meng Yan.

Su versión también fue recogida por la cadena de TV New Tang Dynasty. “Desde mi perspectiva profesional, ya sea como médico o como científico, es un asunto muy serio, y he analizado claramente que esto (salió) del laboratorio militar del Partido Comunista Chino”, señaló.

“El mercado de mariscos de Wuhan es solo un disfraz. (Por eso) no podía ser tan estúpida como para contactar al Gobierno”, dijo la investigadora posdoctoral de la Universidad de Hong Kong al responder por qué decidió refugiarse bajo la administración de Donald Trump.

De esa manera, Yan abundó en lo que dijo hace unos días a diario El Mundo sobre su detallado informe sobre el origen de la pandemia.

“El mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje el huésped intermedio. COVID-19 no procede de la naturaleza. Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. No me he inventado nada”, afirmó rotundamente.

PUEDES VER Expertos chinos creen que el coronavirus dejó de mutar, se adaptó y ahora es más agresivo

Li Meng Yan también se presentó este miércoles en el programa radial de Steve Bannon, exasesor electoral del gobernante estadounidense, donde instó a “derrocar” al régimen chino, a quien señala de cómplice de la OMS frente al brote de coronavirus.

“Debemos usar fuerzas externas. Por supuesto, el núcleo somos nosotros mismos. Los chinos luchamos por nuestra propia esperanza (...) Debemos unir al mundo entero para luchar y derrocar a este régimen comunista”, dijo.

Bannon ha declarado que el gigante asiático perpetró un “Chernóbil biológico” contra Estados Unidos y citó también la teoría del laboratorio de Wuhan propagada por la Casa Blanca.

China “no podrá enfrentar la verdad. De los hechos viene la verdad. (Ya han) tratado de desaparecer a la doctora Li Meng Yan. Las mentiras sin respuesta conducen a más muerte y destrucción”, precisó el exestratega al presentar a la viróloga.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, también ha afirmado que existe una “enorme cantidad de pruebas” de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio, una teoría que ha sido desmentida en varias ocasiones por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosos expertos.

Esta, sin embargo, se ha labrado un camino con el apoyo del Gobierno de Trump, muy crítico con la manera en que China gestionó la pandemia después de que surgió a finales de 2019 en Wuhan.