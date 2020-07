Chile: mujer denunció que su expareja repactó deuda por pensión de alimentos en 46 años

En Chile, una indignada madre de familia denunció al padre de sus hijas por burlarse de la necesidad de sus pequeñas al repactar la deuda por pensión de alimentos en 548 cuotas. Es decir, el sujeto tendrá que pagar por los próximos 46 años, cuotas de 20.000 pesos (26.79 dólares), tras haberlas abandonado desde que eran unas bebés.

Andrea Muñoz, madre de las niñas de 7 y 4 años, y denunciante, indicó al medio matinal Bienvenidos emitido por Canal 13 que su expareja debía cancelar 230.000 pesos (303 dólares), de acuerdo al fallo del Juzgado de Familia, pero no acató la orden, acumulándose mes a mes esta cantidad.

“El sistema en sí mismo está mal, porque se les permite a los papás y mamás que son deudores de pensión de alimentos hacer repactaciones muy largas e irrisorias”, dijo la mujer con mucha amargura y tristeza.

Muñoz manifestó que ante la pandemia del coronavirus su situación económica empeoró debido a que no ha tenido trabajo. Además, debió mudarse a vivir con su madre en la zona de La Reina porque no tiene los medios económicos suficientes para pagar la renta de una habitación.

“Mi familia es mi apoyo. Sin ellos no podría, no tendría ni siquiera dónde vivir porque no me alcanzaría. Tengo que pagar colegio que ahora lo debo porque no he podido trabajar. Los ahorros que tenía los tengo que destinar a alimentación, vestuario”, añadió.

“Tengo que ser fuerte y demostrarle a mis hijas que la vida, por muy difícil que sea, es bonita. Si ven a la mamá bien, con fuerza, luchando, sacando una nueva carrera, estudiando, esforzándose todos los días, yo sé que les estoy demostrando a ellas que son capaz de todo”, continuó Andrea.

Según Muñoz, el padre de sus hijas tenía régimen de visitas solo por la mayor. Desde que nació la menor tampoco ha cumplido con la pensión y, además, pidió un examen de ADN para ella, pues creía que no era su hija.