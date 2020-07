Caso Madeleine McCann: Policía excava un jardín para hallar los restos de la niña asesinada

La investigación del caso Madeleine McCann se aceleró en junio con la identificación de Christian Brueckner, de 43 años, un pederasta condenado por violación en Portugal del que se sospecha que secuestró y asesinó a la pequeña hace 13 años.

Este martes 28 de julio, la Policía realizó excavaciones en un jardín cerca de la ciudad de Hanóver, en Alemania, como parte de las investigaciones que se sigue por la extraña desaparición de la pequeña en 2007 en Portugal.

“Estas excavaciones están relacionadas con nuestra investigación sobre el caso Maddie McCann”, indicó a la AFP Julia Meyer, portavoz de la fiscalía.

Varios agentes de la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA) y de la Policía regional del estado federado de Baja Sajonia trabajaron en el registro de la parcela, que fue limpiada y excavada en el curso de las pesquisas, informó el periódico local Hannoversche Allgemeine.

Sin embargo, un portavoz, cuyas declaraciones fueron citadas por el diario Bild, no especificó cuál es la relación del sospechoso con la parcela ni el motivo del registro por parte de las autoridades, que fueron captados utilizando palas y un perro de búsqueda.

Christian Brueckner tiene en su récord 17 condenas de distintos delitos, desde agresión hasta abusos sexuales, y cumple en la actualidad condena por tráfico de drogas en la ciudad de Kiel (norte de Alemania).

En la época en que Madeleine McCann, de tres años, desapareció, el sospechoso vivía a pocos kilómetros del hotel de Praia da Luz, el pueblo portugués donde estaba la niña.

La Fiscalía dice tener “pruebas o hechos concretos” para considerar que la niña falleció, pero no dispone de “pruebas médicolegales”, como son los restos de su cuerpo. Por tal motivo, aún no se ha presentado una acusación formal contra Christian B. debido a que no cuentan con indicios suficientes.