Joven estuvo “cerca de la muerte” y venció a la COVID-19 tras 79 días en el hospital

La pandemia del coronavirus sigue expandiéndose por todo el mundo y Estados Unidos se ha convertido en el país con más casos, pasando la barrera de los cuatro millones de positivos y más de 145.000 fallecidos. El uso de la mascarilla es una medida obligatoria para la protección personal; sin embargo, hay ciudadanos que hicieron caso omiso y estuvieron cerca de la muerte.

Como es el caso de Paola Castillo, una joven de 24 años de Texas que pasó 79 días luchando contra la COVID-19 en el Hospital de Medical City North Hills y recibió el alta el pasado 15 de julio. Los primeros síntomas se presentaron un 27 de abril con dificultad para respirar, tos y fiebre y acudió de emergencia al centro de salud.

Le colocaron un respirador y pasó un mes a la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras retirarle el respirador, Paola Castillo fue sometida a una rehabilitación porque sus habilidades para caminar, hablar y comer se habían atrofiado. Sesenta y siete días después, salió al exterior y dio sus primeros pasos el 3 de julio.

El 15 de julio fue dada de alta tras 79 días y mientras abandonada el Hospital sentada en una silla de ruedas abrazando a un peluche, los trabajadores de salud la despedían en medio de aplausos. “(Los médicos me dicen) Que le sigan echando ganas, dicen que tengo que ser muy paciente. Estoy aprendiendo otra vez a caminar, volver a comer… Pienso en mi familia y lo hago por mí misma. Quiero seguir adelante. No quiero que una enfermedad me gane”, contó a Telemundo.

Paola Castillo desea que su historia sea conocida y manifestó que el virus no es un juego. “Que tomen precauciones, cuídense, piense en su familia. Esto no es un juego. Para terminar esta enfermedad hay que saber hacer caso”, concluyó.