Robert Murphy, un ciudadano irlandés con discapacidad, afirmó ante los medios haber sido mordido en un bus de Bélgica por un sujeto que tenía mal puesta la mascarilla, tras indicarle la forma correcta de colocarse el implemento para prevenir el coronavirus. El hombre mostró su herida en el pecho como prueba de la agresión.

Murphy, de 56 años y residente en Amberes, relató haber visto cómo una pareja se sentaba directamente frente a él en el interior de la movilidad, con las mascarillas debajo del mentón. “Solo le pedí al hombre que se pusiera la mascarilla correctamente sobre la nariz”, relató al diario AD Media.

El sujeto, aseguró Murphy, se negó a seguir las indicaciones, por lo cual se inició una discusión. De repente, el individuo saltó al cuello del irlandés. “Traté de liberarme, pero tengo una discapacidad, así que no fue fácil. Nos peleamos hasta que el hombre se arrojó contra mi pecho y me mordió. No lo podía creer. Era como un perro loco”, comentó.

Robert Murphy, de 56 años y residente en Amberes, manifestó haber sido mordido dos veces en el pecho. Foto: AD Media.

Murphy señaló que el individuo lo mordió dos veces en el pecho. “Lo aparté de mí, pero el hombre no quería irse. Todo el tiempo trató de morder de nuevo”, manifestó. Otros pasajeros intervinieron para apartar al agresor de 38 años, quien huyó con su pareja y fue posteriormente arrestado por la Policía de Bélgica, según reporta el citado diario.

Por su parte, Murphy fue al hospital para recibir tratamiento por la mordida. “Curiosamente, el médico no quiere hacer una prueba de coronavirus porque no puedo demostrar que la otra persona, el mordedor, estaba infectada. Crucemos los dedos”, sentenció.

Bélgica registra hasta ahora 66.428 contagios del nuevo coronavirus. El reciente aumento de casos obligó a las autoridades a endurecer las medidas de restricción en el país.