Cuando tenía 12 años, un sacerdote abusó de él y lo chantajeaba con dinero para su familia [VIDEO]

Alejandro Rojas tenía 12 años y era acólito de la Parroquia de Santa Catalina Labouret, al sur de Bogotá, Colombia, cuando el padre Héctor Manuel Quitero Galvis abusó sexualmente de él. Han pasado 20 años y la víctima ha decidido denunciar este aberrante hecho ante la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia católica.

En declaraciones para un programa de la emisora W Radio Rojas, contó detalles de la pesadilla que vivió cuando era un adolescente: “ingresé a la parroquia y el sacerdote me decía que le diera besos en la boca, comenzaron los tocamientos cuando tenía 12 años. Cuando iba a cumplir 13, me accedió carnalmente”.

PUEDES VER Arrestan a dos profesores por abusar sexualmente de sus hijas cuando eran menores de edad

“Él me decía que no le dijera a nadie y era muy importante en mi familia porque él nos ayudaba económicamente, eso me impidió denunciarlo”, añadió.

La víctima denunció, además, que la Fiscalía de Colombia aún no ha procedido como corresponde, por lo que demandó mayor celeridad en la investigación del caso.

Pederastia en la iglesia Pederastia en la iglesia: Nueva denuncia contra sacerdote en Bogotá por abuso de un menor. #SigueLaW Posted by W Radio Colombia on Thursday, July 23, 2020

La Iglesia católica suspendió al sacerdote y se comprometió a entregar los resultados de la investigación en menos de seis meses. Monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico, dijo: “Nosotros partimos de la presunción de inocencia, pero también confiamos en las víctimas, le hemos creído a Alejandro, pero se deben reunir todas las pruebas para definir la responsabilidad del religioso”.

“Nosotros estamos comprometidos en darle la mayor celeridad posible, el Papa Francisco también nos pide que los tiempos sean los más breves posible y esto también por respeto a las víctimas, para la Iglesia, para el Papa y para el arzobispo de Bogotá es una prioridad. Yo creo que, en algunos meses, seis meses máximo, el Tribunal podrá estar enviando a Roma toda la documentación, dado que en últimas es a Roma quien compete establecer la pena en el caso que sea encontrado culpable el sacerdote agresor”, expresaron también dentro del comunicado de respuesta.