Pareja con mascarillas nazis en supermercado generan controversia en EE. UU.: “Están enfermos” [VIDEO]

El uso de las mascarillas en Estados Unidos es una medida obligatoria de protección personal para evitar el contagio durante la pandemia del coronavirus. Por ello, establecimientos públicos han ordenado que toda persona deba portar el tapabocas para evitar un posible brote de la COVID-19 en el lugar.

Sin embargo, hay una pareja en el estado de Minnesota ha causado controversia por colocarse unas mascarillas de la simbología nazi en una tienda de Walmart. Las imágenes fueron colgadas en redes sociales por Raphaela Mueller, una joven vicaria nacida en Alemania que quedó sorprendida cuando vio los pañuelos.

Mientras los clientes pasaban por la caja registradora, Benjamin Ruesch, pareja de Mueller, manifestó su reclamo. “Están enfermos. No pueden considerarse estadounidenses y usar esa mascarilla”, indicó.

La respuesta de la pareja no se hizo esperar y defendieron el uso de la mascarilla.“No soy nazi. Estoy tratando de decirles que esto es lo que pasará en Estados Unidos. Si votan por Biden, van a vivir en la Alemania Nazi. Así es como va a ser”, respondió la mujer. “Estamos viviendo bajo un estado socialista”, agregó su compañero.

El hombre vestía una camiseta con el lema “True red, white and blue” (verdaderamente rojo, blanco y azul, los colores estadounidenses). Algunos clientes también manifestaron su postura. “Literalmente tuvimos una guerra sobre esto. Los nazis perdieron. Es increíblemente ofensivo. Por favor, no usen esas máscaras”, señaló.

La mujer insultó a la cámara y reiteró que no era nazi. En tanto, Walmart les prohibió la entrada para todas las tiendas por un año y la policía llegó al lugar, pero no arrestó a la pareja, cuyas identidades no fueron reveladas.

“La administración de la tienda ofreció a los individuos máscaras faciales desechables como una alternativa, la cual rechazaron. Los individuos se volvieron beligerantes y la gerencia les pidió que abandonaran la tienda”, indicó la empresa.