Informe del Pentágono habla de materiales “no creados por los humanos”, según The New York Times

Luego que el Pentágono difundiera videos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados (ovni) hace algunos meses, el diario The New York Times ha ofrecido detalles de la renovada Unidad del Gobierno de Estados Unidos, que tiene el propósito de hallar vida extraterrestre, así como informes reveladores.

Trascendió que el departamento de investigación ovni del Pentágono no se ha disuelto, sino que ahora se ha integrado en la Oficina de Inteligencia Naval y se llama Fuerza Especial de Fenómenos Aéreos No Identificados.

El diario también mostró algunos ejemplos de informes que muestran fenómenos que no han sido explicados aún.

Además, citó el caso de Eric W. Davis, un astrofísico que trabajó como subcontratista y consultor para el Pentágono, que, sobre algunos restos encontrados tras una presunta colisión ovni, afirmó que estaban hechos de materiales que “no podríamos hacer nosotros mismos (los humanos)”.

Davis entregó material clasificado al Departamento de Defensa sobre “vehículos no fabricados en este planeta”, así como otros informes sobre la recuperación de objetos inexplicables tanto al Comité de Servicios Armados del Senado y a miembros del Comité de Inteligencia del Senado, detalla el informe.

Harry Reid, exsenador de Nevada, informó que el Gobierno de EE. UU. tiene en su poder materiales de inexplicable procedencia.

Señaló, además, que hay una posibilidad de que el Gobierno estadounidense tenga en su poder una nave espacial alienígena.

Gobierno de EE. UU. hizo públicas las imágenes de ovnis

A finales del mes de abril de 2020, el Departamento de Defensa de EE. UU. dio a conocer tres videos de objetos voladores no identificados (ovnis) que fueron grabados por pilotos estadounidenses. En el informe se detalló que se asemejan a platillos voladores; sin embargo, no había una explicación de por qué aparecieron en el lugar.