Matteo Salvini, quien fuese vicepresidente y ministro del Interior de Italia, se reunió este lunes 27 de julio en el Senado con un grupo de negacionistas, quienes rechazaron las medidas preventivas decretadas por el Gobierno italiano contra el coronavirus.

Sentado en primera fila el líder del partido ultraderechista Liga respondió de forma polémica al pedido de un funcionario del Senado para que se pusiera un barbijo. “¿La mascarilla? Ni la tengo ni la uso”, afirmó Salvini, según medios europeos.

Diversos estudios han sostenido que el uso de la mascarilla, especialmente en lugares donde se dificulta cumplir con el distanciamiento físico, reduce considerablemente la posibilidad de contraer COVID-19. No obstante, Salvini rechazó esta protección.

En el evento, titulado ‘COVID-19 en Italia, entre información, ciencia y derechos’, participaron médicos, científicos, pensadores, investigadores e incluso el cantante Andrea Bocelli, quien en mayo pasado estuvo contagiado de coronavirus, al igual que su familia.

“El saludo con el codo es el final de la especie humana, me niego a hacerlo; si alguien me da la mano, se la doy”, añadió Salvini, reconocido en Europa por su política antiinmigrante.

El polémico crítico de arte y senador Vittorio Sgarbi, organizador de la conferencia, pidió que se elabore “un manifiesto de verdad, para que las instituciones escuchen la voz de quienes dicen desde hace semanas que el virus ya no está en Italia”.

Italia, que hace unos meses fue el país más golpeado por el coronavirus en el mundo, ha sido escenario de disputas teóricas. Diversos expertos se han rebatido sobre la supuesta pérdida de la carga viral del virus SARS-CoV-2.

“Cuando se decretó el confinamiento, traté de identificarme con aquellos que tenían que tomar decisiones tan delicadas. Luego traté de analizar la realidad y vi que las cosas no eran como nos las contaban”, dijo Bocelli.

El músico indicó que no ha conocido a nadie que haya estado en uci, “¿por qué esta gravedad?”, interrogó. “Hubo un momento en que me sentí humillado y ofendido por la privación de la libertad de salir de casa sin haber cometido un delito y debo confesar públicamente que desobedecí esta prohibición porque no me parecía justa y saludable”.

De igual forma, contó que durante el confinamiento llamó a diversas autoridades italianas, como el propio Salvini, para “crear un frente transversal, formado por personas de sentido común, para hacer algo juntos”. En su opinión, hay que reabrir los colegios.

“Me gustaría hacer un llamamiento para decir que debemos reabrir las escuelas y recuperar los libros. No puedo pensar que nuestros hijos, tengo una hija de 8 años, deben estar en la clase con la mascarilla puesta”, cerró el famoso intérprete de ópera.