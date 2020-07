La historia de un hombre que le ganó la batalla a la COVID-19, a pesar de haber cumplido 110 años, les ha devuelto la esperanza a miles de médicos que luchan todos los días contra la pandemia en Brasil.

Davino Cordeiro es un residente de Campos, un municipio del estado brasileño de Río de Janeiro, quien fue hospitalizado en junio pasado por presentar síntomas de coronavirus. Pese a que su estado era grave, no fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Atender a Davino fue un gran hito en mi vida profesional. Recibí a un paciente que ingresó al hospital a los 109 años y cumplió 110 años aquí, es muy gratificante para nosotros”, dijo la enfermera Daniela Muniz en declaraciones al medio digital Jornalistas Livres. Luego de pasar unas semanas en el centro de salud y superar a la COVID-19, Davino recibió el alta médica y se marchó a su casa a disfrutar de su familia.

Cordeiro nació en 1910 y después de la lucha contra el coronavirus recuerda momentos notables en su vida y el desarrollo de la ciudad, como cuando la gripe española mató a miles de personas en su querido país.

El supercentenario comenzó a trabajar a la edad de 9 años como cortador de caña de azúcar. Ya con edad adulta se fue a trabajar en el ferrocarril en Campos y luego se empleó durante mucho tiempo en la extracción de arena del río Paraíba do Sul.

“He trabajado mucho en un ferrocarril, en una planta, luego me fui a trabajar a Leopoldina por un tiempo y después me fui. También trabajé con un carro de caballos y bueyes, entre otras muchas cosas que no echo de menos (risas)... Uno recuerda que en aquellos tiempos era joven y hacía de todo”, contó el anciano a Jornalistas Livres.

Davino tiene 7 hijos, 11 nietos y 18 bisnietos. Su hijo Damião dice ya se está planeando el cumpleaños número 111. Al consultarle sobre el secreto de su longevidad y lucidez, el anciano rió y no le atribuyó a nada en especial. “Ya ni me acuerdo”, sostuvo.