Fauci manda un mensaje a jóvenes en EE. UU.: “Esta enfermedad pasa de la nada a la muerte”

Estados Unidos (EE. UU.) es el país más golpeado por la pandemia de coronavirus, pero a su vez es uno de los que más avanza en el desarrollo de una vacuna. Sobre eso y el papel que juegan los jóvenes en esta emergencia habló el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci.

En una entrevista con el diario local The New York Times, publicada este lunes 27 de julio, Fauci criticó a las personas que desatienden las medidas preventivas contra la COVID-19 porque no son adultos mayores y por ende, no forman parte del grupo más vulnerable.

“Así que está claro lo que está pasando. Los jóvenes se dicen: ‘Espera un minuto. Soy joven, estoy sano. Las posibilidades de que me enferme gravemente son muy bajas. Y, de hecho, hay una probabilidad de entre el 20 y el 40 por ciento de que no tenga ningún síntoma. Así que, ¿por qué me voy a preocupar?’”, dijo.

“Lo que omiten es algo fundamental: al infectarse —aunque nunca tengan un síntoma— forman parte de la propagación de la pandemia. La están impulsando. Tenemos que seguir machacando en eso, porque mientras lo hagan, están desligándose completamente de su responsabilidad social”, alertó.

En ese sentido, el doctor hizo un llamado a la generación más joven a no descuidarse ante el brote del SARS-CoV-2. “Si se mira el promedio de edad de los nuevos casos que están produciéndose en el sur, es unos 10 o 15 años menor que lo que veíamos anteriormente”.

Una tendencia que también se ha visto en otras naciones, como España, que demuestra todos los cambios que se pueden desembocar con el nuevo coronavirus en plena pandemia (4 413 830 casos positivos y 150.174 víctimas mortales, solo en EE. UU.).

“De todos los virus y brotes con los que he estado involucrado en las últimas cuatro décadas, nunca he visto un virus en el que el espectro de gravedad sea tan extremo. ¡Esta enfermedad pasa de la nada a la muerte! Así que eso me ha sorprendido realmente”, exclamó.

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, designado por Donald Trump para encabezar la lucha contra la COVID-19, admitió que el SARS-CoV-2 (virus causante de la enfermedad) “es sumamente único, y creo que es una de las razones por las que hay tanta confusión y malentendidos sobre su gravedad”.

“Es desconcertante ver cuando la gente no escucha”, confesó Fauci, quien pidió a las autoridades cerrar los bares, porque “son zonas de alto riesgo”.