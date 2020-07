Argentina: policía aislada por COVID-19 llora al ver a su hijo y no poder abrazarlo [VIDEO]

El personal de salud, al igual que los policías, son los que se encuentran en primera línea en esta batalla contra el coronavirus y sufren al no estar cerca de sus familias por temor a contagiarlos, como es una caso de una uniformada quien llora al no poder abrazar a su pequeño hijo en Tunuyán, Argentina.

La mujer policía decidió compartir su historia, a través de sus redes sociales, donde muestra el distanciamiento que tiene con su pequeño hijo, debido a que durante sus jornadas contrajo la nueva enfermedad.

“Soy positivo en COVID-19 y no por andar rompiendo la cuarentena, sino por hacer mi trabajo, lo que me corresponde por ser Policía. Hoy fue uno de los días más difícil de mí vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo me partió en dos”, escribió en su muro de Facebook.

La agente, identificada como Adrianna Ocampos, narró que luego de dar positivo al COVID-19, su hijo afortunadamente salió negativo, aunque se han distanciado para mantenerlo a salvo, al igual que su familia que hoy lo cuida mientras ella se mantiene en aislamiento.

“Solo le doy gracias a Dios porque él dio negativo y pudo irse a casa, sé que va a estar bien cuidado a tu lado Patricia Montenegro y te agradezco por todo lo que estás haciendo por nosotros”, añadió a su historia.

En el conmovedor video se aprecia a la mujer policía mirando a su hijo a través de la ventana y diciéndole que pronto estarán juntos otra vez, mientras que su pequeño, acompañado de un familiar, la observaba.

Entre las frases de amor y afecto que tiene a su hijo, Ocampos se quiebra y pone su mano a través de la ventana para intentar acariciara a su pequeño hijo. Un triste momento que muestra el sufrimiento que viven los guerreros en esta batalla contra el coronavirus.