Florida se ha convertido en el segundo estado con mayor contagio de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos con 414.511 infectados y 5.894 fallecidos, según el reporte brindado por el Departamento de Salud el sábado 25 de julio. Miami – Dade pasó la barrera de los 100.000 y se reafirma como el condado con más casos.

El uso de las mascarillas es una medida obligatoria que los ciudadanos deben cumplir para protegerse de la COVID-19. Sin embargo, algunos de ellos han hecho caso omiso y prefieren no utilizarlo. Es por eso, que la Policía del condado ha establecido un plan para hacer cumplir la ordenanza.

La semana pasada, la Policía de Miami-Dade anunció que destinaría alrededor de 40 agentes encubiertos en el condado para multar a las personas que desobedezcan la orden de usar el tapabocas en los espacios públicos. Las sanciones van desde los 100 hasta los 500 dólares.

En las redes sociales, colgaron un video donde se aprecia cómo los efectivos encubiertos están poniendo multas. “Tienes que usarlo correctamente, si no lo llevas puesto correctamente, es como si no lo llevaras puesto”, le dijo un agente a un hombre que llevaba la máscara bajada y le puso una multa de 100 dólares. Luego le advirtieron que si no lo hacía, sería arrestado.

Coronavirus en Miami-Dade

El Departamento de Salud de Florida informó que el condado de Miami-Dade alcanzó el sábado 25 de julio 101.854 casos confirmados y 1.379 muertes. Con respecto al viernes, el condado registró un alza de 3.424 contagios y nueve fallecidos. Las cifras de Miami-Dade de infecciones y defunciones son las más elevadas en el estado.