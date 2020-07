El jugador estadounidense de baloncesto, Lou Williams, perteneciente a la plantilla de Los Angeles Clippers de la NBA se perderá los dos primeros partidos del reinicio de la temporada, ya que se encuentra en cuarentena por haber sido captado en un club de strippers.

En este sentido, deberá cumplir 10 días de aislamiento en la sede “burbuja” de Disney World, en Orlando. Según informaciones de la NBA, el escolta de Los Ángeles Clippers habría pedido permiso por asuntos familiares, sin embargo, extendió sin autorización su salida y terminó en un club nocturno.

Los Clippers es uno de los equipos considerados como favoritos para llevarse el anillo de campeón, pero Lou Williams no podrá jugar en la inauguración contra Los Angeles Lakers el 30 de julio, así como tampoco participará del partido que se llevará a cabo el 1 de agosto.

¿Qué pasó con Lou Williams?

Al igual que otros jugadores, Williams recibió un permiso que le permitía retirarse de manera temporal de la concentración de Disney World, la cual será la única sede del final de temporada de la NBA.

El motivo de su retiro fue porque viajaría a Atlanta, en Georgia, para asistir al funeral de un amigo de su familia. El escolta de 33 años estuvo de regreso en Disney World el sábado 25 de julio, pero la NBA inició una investigación en su contra tras aparecer en las redes sociales del rapero Jack Harlow.

Esta fue la publicación que develó dónde había estado el jugador. (Foto: Internet)

En la mencionada publicación, se puede observar a Lou Williams con una mascarilla con el logo de la liga y sosteniendo una bebida dentro de un bar.

Ante lo ocurrido, el entrenador de Clippers, Doc Rivers, declaró: “No puedo compartir mucho sobre su viaje. No estuve con él, pero él está de vuelta aquí, eso te lo puedo asegurar. Obviamente esas (fotos) salieron, y eso es algo que obviamente no disfrutamos ver o que no nos gusta”.

Además de Williams, el pívot Montrezl Harrell y el base Patrick Beverley de Los Clippers, también se ausentaron de la concentración en Orlando durante aquellos días, alegando que fue por motivos familiares.

Protocolos de seguridad de la NBA

Según los protocolos establecidos por la NBA, en caso de que un jugador abandone la “burbuja” de Disney World, tendrá que realizarse análisis diarios para descartar que esté contagiado de coronavirus.

Acorde a ESPN, Lou Williams deberá estar como mínimo cuatro días de aislamiento en su habitación y no podrá reunirse con sus demás compañeros.

No obstante, este periodo podría extenderse de 10 a 15 días más; esto dependerá de cuáles fueron las circunstancias de su ausencia, así como lo que recomienden los médicos.