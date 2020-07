México: rescatan a leona en condiciones deplorables dentro de taller mecánico [FOTOS]

Gracias a una denuncia anónima, las autoridades de Ecatepec en México lograron el rescate de una animal salvaje que se encontraba en deplorables condiciones de vida al vivir en cautiverio en un taller mecánico.

Cuando los rescatistas abrieron el portón del negocio ubicado en Santa María Chiconautla no lograron creer que una leona se hallaba en tan mal estado de salud por la negligencia de unos sujetos, quienes la tenían encerrada en una jaula donde apenas podía moverse, según informó UnoTV.

La fiera, que tendría entre 3 y 6 años, fue hallada en un remolque por miembros del gobierno municipal, quienes notificaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que inicie el procedimiento correspondiente en estos casos.

Acoyani Baroco Bonilla, director del Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, señaló que se sorprendieron al encontrar a la leona encerrada en condiciones deplorables. Además, dijo que el vehículo”no tenía medidas de higiene” y que estaba lleno de huesos, excrementos y pelos.

El funcionario dijo que parte de la jaula estaba a oscuras y al parecer no era aseada con regularidad. “Derivado de eso, de las malas condiciones en que la tenían y de que no nos demostraban su legal procedencia en ese momento, se realizó una suspensión, un procedimiento para que no sacaran el remolque. Tanto en el taller como en el remolque se colocaron sellos y se dio vista a Profepa, para que hagan sus debidas investigaciones y determinen la legal procedencia del animal”.

Las autoridades estatales podrían quitarle el animal a su dueño, debido al frágil estado de salud en que la encontraron. Asimismo, se podría enmarcar el caso como maltrato animal con penas que van desde multas hasta un proceso penal.

Armando Alcántara, jefe del Departamento de Normatividad Ambiental de Ecatepec, mencionó que el presunto propietario del animal presentó documentos que al parecer acreditan su legal posesión, lo que será verificado por la Delegación Metropolitana del Valle de México de la Profepa.

Sin embargo, ante el mal estado de la leona, podría derivar incluso en la revocación de los permisos y autorizaciones que tendría el propietario. El tráfico ilegal de animales silvestres en México ha crecido notablemente en los últimos años, ya que sirven como proveedor tanto para consumidores de Asia, como de Estados Unidos y Europa.

Según estadísticas del Profepa, en el mercado negro se paga más de 3.000 dólares un jaguar y 1.600 un puma. El león se calcula que podría rondar los 5.000 dólares.