Un hombre de Yorkshire del Sur (Inglaterra) fue captado mientras golpeaba a su perro tres veces en la cabeza y parecía arrastrarlo de su collar, en un hecho que le hizo perder la custodia de la mascota. El sujeto dijo ser “una víctima” del incidente, pues aseguró haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales tras la difusión del material.

Josh Reynolds, de 26 años, alegó no haber golpeado a su perro Snoop con el puño cerrado. “Le di bofetadas, lo admito, pero no fue malicioso. Yo solo estaba sensible porque él se había escapado más temprano”, relató al diario Daily Mail de Inglaterra.

“Parece que lo estoy arrastrando en el video, pero no tenía su correa conmigo y esa era la única manera de llevarlo conmigo”, agregó. El dueño indicó que su mascota, a quien adoptó en diciembre, estaba tan bien entrenada que caminaba con él sin necesidad del mencionado instrumento.

En uno de esos paseos, afirmó, el perro se asustó con un auto al cruzar la pista y huyó. Tras horas de búsqueda, lo encontró en un jardín. “Estaba tan contrariado por su huida que no sabía si abrazarlo o abofetearlo”, manifestó.

Reynolds dijo entregarse voluntariamente a la Policía y haber visto en la comisaría el video del hecho, que ya circulaba en redes sociales. “Estaba destrozado de que se viera cómo que lo estaba maltratando, pero nada estaba más lejos de la verdad”, aseveró. “He arruinado mi vida entera por cinco segundos de emoción en los cuales no me controlé”, añadió.

El individuo, quien manifestó haber hecho feliz al animal, lo ofreció en adopción tras perder su custodia “para probar que quiero lo que es mejor para él”. “Amaba a ese perro, era mi mejor amigo y ahora lo perdí”, indicó el natural de Inglaterra.