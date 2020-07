Autoridades en Venezuela informaron que Gerardo José Contreras Álvarez, alias ‘El Gato’ murió de tuberculosis en la cárcel el pasado 13 de julio. El individuo cumplía condena, de 26 años de prisión, por el homicidio de la Miss Venezuela 2004 y actriz Mónica Spear.

La información fue confirmada por el periodista Deivis Ramírez, coautor del libro “Capítulo final: El homicidio de Mónica Spear” a través de sus redes sociales.

‘El Gato’ recorrió varios penales antes de su muerte. Fue trasladado del penal El Rodeo II al de Tocuyito, ubicado en Carabobo por mala conducta. Finalmente, llegó a El Dorado en estado Bolívar (Venezuela) por la misma razón.

“Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella … no me arrepiento (...) sé que algún día voy a salir de aquí”, dijo el asesino de la exreina de belleza en una última entrevista.

El crimen que conmocionó a Venezuela

El 6 de enero de 2014, Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry viajaban por la carretera de Puerto Cabello rumbo a Valencia mientras regresaban de sus vacaciones familiares en el país junto a su hija Maya, de cinco años, quien sobrevivió.

Mónica Spear y su esposo Thomas Berry. Foto: Difusión.

Las investigaciones detallaron que Spear y su familia viajaban de noche hacia Caracas cuando se accidentaron por una piedra y fueron interceptados y asesinados por Contreras, quien les disparó a quema ropa. El crimen ocurrió en un tramo de la vía que es catalogado de peligroso, debido a las bandas están acostumbradas a colocar objetos y asaltar a quienes se accidentan.

Mónica Spear, reconocida por protagonizar novelas en Venezuela y Estados Unidos, le puso rostro a la violencia desmedida que vive el país sudamericano.

El libro Capítulo final, el homicidio de Mónica Spear escrito por los periodistas de sucesos María Isoliett y Deivis Ramírez plasmó detalles del caso que conmocionó a Venezuela en 2014.