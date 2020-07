Joshua Irwandi es el fotógrafo de National Geographic que observó durante días el trabajo en hospitales de Indonesia con infectados de coronavirus y capturó la cruda imagen de un cadáver envuelto en plástico, asegurándose de no revelar su género.

Tras ser compartida en redes sociales, la instantánea tocó la fibra más sensible del país de 270 millones de habitantes luego que el mandatario Joko “Jokowi” Widodo había promocionado un remedio de hierbas cuya eficacia no se ha demostrado.

La fotografía de Joshua Irwandi será la portada de la revista National Geographic en su edición de agosto. Vale recordar que la dureza del coronavirus hasta el momento ha dejado más de 640.000 muertes y más de 15 millones de contagiados en todo el mundo.

La imagen del cadáver de una víctima de coronavirus ha tocado la fibra más sensible de todos. Foto: Joshua Irwandi

El fotoperiodista de 28 años señaló que captar a las víctimas de la COVID-19 en Indonesia fue la experiencia “más espeluznante y desgarradora” que ha vivido.

“En mi mente, en ese momento, solo pensaba que lo que le sucedió a esta persona bien podría sucederle a las personas que amo, personas que todos amamos. He sido testigo de primera mano de cómo los médicos y las enfermeras están continuamente arriesgando sus vidas para salvar la nuestra”, comentó Irwandi a National Geographic.

La imagen que será utilizada para generar conciencia sobre el virus fue utilizada por un cantante popular que acusó al fotógrafo de inventarse la noticia. Mencionó que la COVID-19 no era tan peligrosa y que no se debería permitir su ingreso a un hospital si la familia no podía ver a la víctima.

Joshua Irwandi es el fotógrafo de National Geographic, capturó la cruda imagen de un cadáver envuelto en plástico. Foto: Infobae

Los seguidores del artista especularon que Irwandi había preparado la foto con un maniquí y lo tildaron de “esclavo” de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Se han publicado detalles de mi vida sin mi permiso”, sostuvo el joven. “Nos hemos alejado de la intención fotoperiodística de mi imagen”.

Lo único que espera el fotoperiodista es que los indonesios comiencen a tomar precauciones contra el coronavirus, ya que muchos de ellos no mantienen el distanciamiento social ni llevan mascarillas.