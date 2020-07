Por muchos años se ha dicho que algunos gobiernos del mundo ocultaban información sobre los ovnis (objeto volador no identificado); pues esto al parecer no sería solo un rumor, ya que El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, haría público los hallazgos obtenidos sobre estos seres; según ha revelado el diario The New York Times.

De hecho esta no es la primera vez que el citado medio hace una referencia similar, en 2017, ya había adelantado que existía un grupo secreto dentro de la entidad que estaba estudiando encuentros con ovnis.

De acuerdo al periódico, un informe del Comité del Senado descubrió que el Gobierno de EE. UU. no habría abandonado las investigaciones entorno a los avistamientos de los famosos platillos voladores.

Este documento, que describe los gastos del Gobierno en agencias de inteligencia tiene el nombre de Grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados; que no se trataría más que de la continuación de los encuentros desconcertantes entre pilotos militares y ovnis, en manos de la Oficina de Inteligencia Naval.

The New York Times también sostiene que los funcionarios del Pentágono no discutirían abiertamente lo avances del programa con la prensa o las personas, debido a que esta no es una entidad clasificada, pero su labor sí lidia con asuntos que son clasificados.

El legislativo busca revelar los hallazgos sobre Ovnis

En tanto, en junio de este año, el Senado de EE. UU. anunció que quería regular las actividades de esta oficina para que el público sea informado de sus actividades y que diversas ramas de los servicios de inteligencia del país compartan sus informaciones.

“El comité entiende que la inteligencia relevante puede ser sensible; sin embargo, el Comité considera que el intercambio de información y la coordinación en toda la comunidad de inteligencia ha sido inconsistente, y el tema ha carecido de la atención de los principales líderes”, detalla el escrito.

Los senadores avalan que los fenómenos aéreos no identificados no tienen nada que ver con posibles extraterrestres, sino más bien con verdaderos adversarios militares de Estados Unidos.

¿Qué es lo que podría revelar el informe del Pentágono?

El anuncio de este tipo de revelaciones generará muchas especulaciones, por lo que queda en la imaginación qué clase de datos podrían surgir de estos eventuales reportes del The Unidentified Aerial Phenomenon Task Force.

En esa misma línea, The New York Times afirma que esta iniciativa no habría nacido como un esfuerzo por detectar hipotéticas vistas de otros planetas, sino como un intento del Gobierno estadounidense por descifrar si otros países como Rusia o China han tomado ventajas tecnológicas.

“Si bien los funcionarios retirados involucrados en el esfuerzo, incluido Harry Reid, el exlíder de la mayoría en el Senado, esperan que el programa busque evidencia de vehículos de otros mundos, su enfoque principal es descubrir si otra nación, especialmente cualquier adversario potencial, está utilizando tecnología de aviación innovadora eso podría amenazar a los Estados Unidos”, precisó el político retirado a TNYT.

Por ello, muchas de las conclusiones de las investigaciones de esta división quedaron clasificados como artículos hechos por humanos.