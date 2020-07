Una cruel mujer golpeó, pisoteó y ahorcó con la correa a su perro, mientras le gritaba y lo insultaba. Pese a que todo quedó grabado en un video viral y ocho testigos dieron fe del abuso, la Justicia argentina determinó que lo de Paula Bernasconi no era maltrato animal.

Fender, el can que se mostraba sumiso y asustado cuando recibía el brutal castigo, deberá seguir viviendo en la casa con su violenta dueña. Por eso, a ella no se le ocurrió mejor idea que burlarse de quienes la criticaron. “Y finalmente se quedó conmigo, ja ja ja. Forros”, escribió en su cuenta de Instagram junto a la resolución del juez.

El caso provocó todo tipo de reacciones tras la divulgación del video en las redes sociales, famosos argentinos como la ‘China’ Suárez arremetieron contra la mujer. La cantante Melina Lescano se encargó de difundir la triste decisión del juez en la que resultó perjudicado un indefenso perro.

“Se realizó el allanamiento. El fiscal le pidió al juez el secuestro del animal, el juez determinó hacer una evaluación en la casa al animal para ver cómo está. El perro estaba físicamente bien porque tiene una casa y comida, pero no se sabe cómo determinaron que no era un perro maltratado. Conclusión, Fender se va a quedar en esa casa”, describió la influencer aunque añadió que la Fiscalía “seguirá el caso”.

A propósito de esto, el programa Telenoche consiguió el testimonio de una de las testigos que declaró ante el juez y aseguró haber visto a la mujer hacer lo mismo en otra oportunidad.

“Pasó algo similar a lo que se ve en el video, le pegaba piñas, lo tironeaba y le gritaba. Se lo comenté a una amiga mía, que también me dijo que había visto una escena como esa”, expresó en referencia a la mujer que golpeaba a Fender, a quien reconoció porque suele ir a la plaza cercana con el maltratado animal.

"Hay 8 testigos que vieron lo mismo y están las imágenes de las cámaras de seguridad donde el ataque también incluye patadas", agregó la mujer que no entendía cómo se llegó a esa resolución judicial.

Por otro lado, el veterinario Juan Enrique Romero cuestionó la insensible decisión de las autoridades argentinas. “En principio, los peritos no tuvieron en cuenta una cuestión ambiental, el entorno del perro. El perro puede no tener ninguna lesión, pero si el perro hablara, diría ‘a mí me pegan cotidianamente’”, finalizó.