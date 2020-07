Delincuentes disfrazados de enfermeros entran a casa de una pareja de ancianos y los agreden

En Argentina, un par de delincuentes irrumpió en la vivienda de una pareja de ancianos para agredirlos cuando les indicaron que les iban a regalar mascarillas en plena pandemia por el coronavirus.

Según informó Radio Mitre, los ladrones estaban vestidos de enfermeros y cuando ingresaron a la casa de las víctimas los amenazaron de muerte.

Los adultos agraviados de la tercera edad fueron identificados como Marta Chalanczuk y Raúl Mousquere. Ellos afirmaron que se encontraban descansando desde su vivienda cuando les tocaron la puerta y les indicaron que estaban entregando utensilios de salud en medio de la expansión de esta enfermedad.

El anciano aseveró que cuando salió a atenderlos, buscó sus anteojos y en ese momento los hampones aprovecharon para atacarlo. “Ahí apareció otro, entraron apuntando con una pistola y empezaron a golpearme. Me hicieron una zancadilla y me caí. Me llamó la atención la fuerza que tenían”, subrayó.

Cuando los criminales entraron, les exigieron que les entreguen dinero. En medio de la discusión, uno de ellos llamó a sus cómplices para que traigan un auto y se escapen.

Marta Chalanczuk logró salir de su domicilio en busca de ayuda y los agresores salieron de la escena del crimen con dos celulares y dinero en efectivo. Los dos adultos de la tercera edad fueron trasladados al hospital Samic de Oberá y recibieron atención médica.

Cabe indicar que el número de contagiados por coronavirus, hasta este 24 de julio, en Argentina subió a 148.014; mientras que la cifra de muertes por esta enfermedad llegó a 2.702.