Los hechos sucedieron hace un par de semanas cerca de una protesta del movimiento Black Lives Matter, en Estados Unidos, después de la muerte de George Floyd, cuando un empleado de una compañía de la ciudad de San Diego fue fotografiado por un desconocido en la carretera.

El individuo siguió a Emmanuel Cafferty y le tomó una fotografía mientras su brazo colgaba por la ventana del camión de carga de la Empresa de Gas y Electricidad (SDG&E, por sus siglas en inglés).

Dicha imagen que fue difundida a través de Twitter estaba acompañada de un reclamo de que Cafferty realizaba un gesto con la mano del “poder blanco” asociado a los grupos racistas.

De acuerdo a la Liga Anti-Difamación (ADL, por sus siglas en inglés), el ademán, efectuado formando un círculo con el pulgar y el indicé, y expandiendo los otros dedos, fue usado en los últimos años por los supremacistas blancos para hacer las letras W y P. También se utilizó por mucho tiempo como una señal que significa “OK” o aprobación.

Cabe recordar que el símbolo del “OK” fue adoptado en 2017 por cibernautas racistas en grupos de Internet como 4chan. Asimismo, la entidad aconseja tener cuidado con la apreciación del signo.

El supuesto gesto que causó el despido de Emmanuel Cafferty. Foto: Twitter

“Desde 2017, muchas personas fueron acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en el sentido tradicional e inocuo”, indicó la organización. Precisamente eso le sucedió a Emmanuel.

Al poco tiempo del encuentro, un jefe de Cafferty le comunicó que estaba suspendido. Días después, fue despedido. “Cuando mi supervisor dijo que estaba siendo acusado de hacer un gesto de supremacía blanca, eso fue desconcertante”, contó a la BBC.

Posteriormente, arribaron a su domicilio para llevarse el vehículo y el ordenador de la empresa. En diálogo con medio británico, el sujeto dijo: “Así fue como perdí el mejor empleo de mi vida”. Sin preparación universitaria, ganaba 41 dólares la hora y tenía seguro de salud y jubilación por primera vez en su vida.

Por su parte, SDG&E expresó en un comunicado: “Realizamos una investigación exhaustiva y de buena fe, que incluyó la recopilación de información relevante y múltiples entrevistas, y tomamos las medidas apropiadas”.

“Una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis ex empleadores en las seis semanas desde que ocurrió el episodio y nadie me llama de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante”, manifestó Cafferty.