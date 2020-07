Carmen Elena Aular, de 69 años, falleció a causa de la COVID-19 en el estado Bolívar, en Venezuela. Sin embargo, sus familiares desconocen donde está el cadáver.

Desde el lunes 13 de julio, Aular estuvo recluida en el Hospital Dr. Raúl Leoni de San Félix (sur de Venezuela) hasta el día de su deceso. Los dolientes de la sexagenaria han informado que en el centro de salud no le dan respuesta del paradero del cuerpo, reseñó el portal El Pitazo.

PUEDES VER Exempleada Epstein aseguró que príncipe Andrés participó en video sexual

Trascendió que hasta el miércoles 22 de julio, los parientes continuaban en el centro asistencial, lugar donde también está hospitalizado el esposo de la víctima por infección provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Justo Noguera, gobernador de Bolívar, manifestó a los familiares de Aular tener conocimiento del caso y les prometió que les daría una respuesta pero no precisó cuándo.

“La directora del hospital nos dijo que ella no es responsable, no sé por qué no asumen que sí fue su culpa, este es su hospital”, expresó uno de los familiares.

Según la versión de los seres queridos, entre la noche del jueves 16 de julio y la madrugada del 17, tres personas fallecieron bajo sospecha de tener coronavirus. Además, detallaron que el personal del hospital entregó el cadáver de Aular por error a otra familia, pero no tienen mayor conocimiento.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público y solicitarán la exhumación de uno de los cuerpos que creen que es el de su abuela, informó Karen López, nieta de Carmen Elena Aular.

PUEDES VER Senado de Chile aprueba el retiro anticipado del fondo de pensiones

“Porque en el hospital no nos dan seguridad de la familia a la que le entregaron el cadáver, solo nos dijeron ‘esa tiene que ser’, pero no nos dan certeza”, dice López.

Familiares insisten en que el cadáver de Aular fue sepultado el domingo, 20 de julio, en el cementerio Jardines del Orinoco de Puerto Ordaz (estado Bolívar). Presumen que fue entregado a otra familia que también tenía un pariente que murió el mismo día por sospecha de COVID-19.

En Venezuela se han registrado 13.164 contagios y 124 fallecimientos a causa de la enfermedad, según ha reportado la administración de Nicolás Maduro.