Tras defenderse de tres delincuentes que ingresaron a robar a su propiedad, un anciano de 71 años quedó detenido acusado de homicidio con exceso en legítima defensa. Sin embargo, días después Jorge Ríos fue liberado, pero deberá cumplir con prisión domiciliaria porque la justicia de Argentina cambió el caso a “homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego”.

No obstante, la familia del delincuente asesinado Franco “Piolo” Moreyra, de 26 años, clamó ‘justicia’ y llegó hasta la casa del jubilado ubicada en Ayolas, en el barrio Parque Calchaquí, Quilmes, para exigirle que les “dé la cara”.

El grupo de mujeres lanzaba gritos en los exteriores de la casa del anciano, informó Crónica. Una de las protestantes y supuesta pareja del ladrón asesinado incluso dijo: “Mi hijo se quedó sin papá gracias a este señor. Yo soy la mamá del hijo. Ustedes hablan boludeces”.

”Que dé la cara, que salgan. No tenía por qué por qué salir a matar a mi tío”, dijo otra mujer indignada. Los parientes del hombre asesinado pidieron a los medios de comunicación “contar la realidad de lo que pasó” y no solo emitir información ‘parcializada’ a favor del anciano.

Luego de las protestas en los exteriores de la casa de Jorge Ríos, los vecinos y familiares del veterano hombre alarmados llamaron a la Policía y pidieron custodia para evitar actos de violencia. En tanto, los Ríos decidieron poner a la venta la propiedad y se irán del barrio por temor a represalias.

“Él quiso defenderse. Estaba durmiendo en su casa tranquilo y lo despiertan a los golpes en la tercera oportunidad. Estamos viviendo una real pesadilla. Se me parte el alma tener que despedirme de esta casa, que con tanto sacrificio levantaron mis padres. Me da bronca tener que irme de donde nací y no ver más a mis vecinos”, aseguró Cecilia, una de las hijas de septuagenario hombre.

El pasado lunes 20 de julio, tres hombres ingresaron a robar a una vivienda. Los facinerosos agredieron al anciano y lo dejaron con severos golpes. Durante el forcejeo, la víctima logró quitarle el arma a uno de los pillos e hizo disparos hiriendo a uno de los ladrones, quien falleció minutos después.