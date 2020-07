Una pareja de padres del Reino Unido ocasionó gran polémica con el nombre que decidieron colocarle a su hijo: lo llamaron Lucifer, como uno de los nombres asignados al demonio en la religión cristiana. La registradora intentó impedirles que nombraran al pequeño de esta manera, pero no tuvo éxito.

Dan y Mandy Sheldon acudieron a registrar a su hijo de cuatro meses la semana pasada, luego de la reapertura de las oficinas encargadas tras meses de cuarentena. No obstante, cuando informaron que deseaban ponerle “Lucifer” al niño, la registradora les dijo que este “no tendría éxito en la vida” con ese nombre.

La mujer indicó a los padres que el pequeño no conseguiría trabajo ni sería educado por profesor alguno. “Traté de explicarle que no somos personas religiosas, y ‘Lucifer’ en griego significa ‘portador de luz’ y ‘alba’, pero ella no quiso escuchar”, explicó el hombre, citado por el diario The Sun.

Según relató el padre, la registradora les sugirió que le pusieran otro nombre al menor y lo llamaran Lucifer en casa. Sin embargo, ella consultó con sus superiores para ver si se podía registrar a un niño con ese nombre, y al final lo hizo, aunque “a regañadientes”, de acuerdo con Sheldon, quien presentó una denuncia por el tratamiento recibido.

El Reino Unido permite llamar “Lucifer” a un niño; en dicho país solo se rechaza nombrarlos como números u obscenidades. Por otro lado, países como Nueva Zelanda prohíben el nombre. “Honestamente, pensamos que era un nombre bonito y único. No esperábamos recibir tantos reclamos por él”, manifestó el padre.

