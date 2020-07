Pico y cédula 22 de julio en Colombia: ¿qué vehículos pueden circular HOY miércoles?

PICO Y CÉDULA HOY 2020 | La cuarentena obligatoria estuvo vigente hasta el 15 de julio, a partir de esa fecha, el Ejecutivo colombiano declaró el aislamiento preventivo inteligente, debido al aumento de los casos de coronavirus en Colombia otorgando una mayor flexibilidad para el desplazamiento ciudadano, con el propósito de agregar dinamismo a la reactivación económica. Por ello, el Gobierno de Iván Duque reforzó el Pico y Cédula con el fin de regular la salida de los ciudadanos según su último número de cédula de identificación y el horario dispuesto por la alcaldía en que reside. De esta forma, solo tienen permiso de circular para llevar a cabo actividades esenciales como la compra de alimentos, adquirir medicamentos en farmacias o realizar trámites bancarios.

En tanto, algunas alcaldías decidieron extender el pico y cédula hasta fines de julio o primeros días de agosto, elaborando cronogramas en los que ciertos números de cédula puedan transitar, basándose en su densidad poblacional y número de casos de la COVID-19 confirmados.

No es tiempo de reuniones familiares o con amigos, ni de cenas o fiestas en donde el riesgo de contagio con COVID-19 es muy alto. Una mala decisión puede poner en riesgo tu vida y la de tus seres queridos. #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/SfRemC7gP5 — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 19, 2020

Entre los principales anuncios realizados por las autoridades colombianas respecto a la pandemia de la COVID-19, se destaca lo siguiente:

- El país sudamericano ampliará la emergencia sanitaria hasta el próximo 31 de agosto.

- Desde el 1 al 30 de julio, Colombia vive una nueva etapa llamada Aislamiento Preventivo Inteligente.

Respecto al Pico y Cédula, se dejó en claro que quienes deban movilizarse por temas laborales están exonerados de cumplir la normativa. Esto fue aprobado por el Gobierno de Colombia mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020.

¿Por qué se aplicó el Pico y Cédula en Colombia?

El Pico y Cédula fue establecido en Colombia como una medida para frenar los contagios por coronavirus, ya que si se limitaba el tránsito en las calles, había menor probabilidad de concentración de personas en lugares altamente concurridos que representan un riesgo como el transporte público, los supermercados y los bancos.

Ahora la iniciativa se encuentra vigente en los municipios que la hayan ratificado. De esta manera, las personas solo podrán salir para actividades urgentes de acuerdo al último dígito de su número de cédula.

¿En qué consiste el Pico y Cédula?

Pico y Cédula es una disposición que restringe el tránsito ciudadano con el objetivo de prevenir contagios de la COVID-19. Para ello, las autoridades han creado un cronograma que permita el desplazamiento de las personas de acuerdo a su número de cédula y solamente para realizar actividades básicas (citas médicas, compras de víveres y asistencia a entidades bancarias).

¿Quiénes tienen la obligación de acatar el Pico y Cédula?

Todos los ciudadanos que residan en alcaldías que han decidido extender el pico y cédula hasta fines de julio deberán acatar la medida, sin distinción de sexo, raza o edad. Así fue establecido por el presidente de Colombia, Iván Duque.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá indica que las personas cuya cédula termine en número par no podrán acudir a centros públicos en los días impares, mientras que aquellos que tengan identificación par no podrán hacerlo en los días pares. Es decir, para este miércoles 22 de julio, los que terminen cifra impar no podrán ir a supermercados, notarías y otros lugares.

#FelizInicioDeMes

La medida de pico y cédula continua en la ciudad, por eso recuerda que los días pares NO salen cédulas terminadas en par y los días impares NO salen cédulas que finalicen en impar.



¡En Bogotá entre todos nos cuidamos! pic.twitter.com/HL6jY2IPN3 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) July 1, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Cali?

En Cali, la regulación del pico y cédula indica que solo las personas con el último número de cédula de identificación impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán transitar este miércoles 22 de julio.

Esta crisis por #COVID19 😷 debe ser asumida en un proceso colectivo y NO individual, son momentos de convocar a la calma y al cuidado 🙏🏼.



¡Cuídate, cuídame, cuídemonos!



El #PicoYCédula hasta el 3⃣ 1⃣ de julio rige de la siguiente manera:#GuardianesDeVida 💙 ❤️ 💚 pic.twitter.com/6mRIl0d5ZR — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 17, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Cartagena?

En Cartagena, la Alcaldía determinó que para este miércoles 22 de julio solo los miembros de la familiar cuya cédula culmine en 9 podrán salir a abastecerse. Cabe señalar que el horario para movilizarse es desde las 6:00 h. hasta las 18:00 h.

#Atención | El decreto 0737 del 15 de julio de 2020, contempla la continuidad en la rotación del #PicoYCédulaCartagena que venía aplicándose en la ciudad: un dígito cada día hasta el 31 de julio. pic.twitter.com/Hi3feIiOfx — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) July 16, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Chía?

De acuerdo a la Alcaldía de Chía hoy, miércoles 22 de julio, tienen permitido salir las cédulas terminadas en 5 y 6, en el horario comprendido entre las 5.00 y 19.30 horas.

#PICOYCÉDULA En Chía, los #miércoles podrán salir las personas con cédula terminada en 5 y 6.



Recuerde el toque de queda de 7:30 pm. a 5:00 am.#QuédateEnCasa#YoMeCuidoYoCuidoAMiFamilia#LaResponsabilidadEsDeTodos pic.twitter.com/ZsBiHfcfOr — Alcaldía de Chía (@alcaldiachia) July 15, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Dosquebradas?

En Dosquebradas la regulación del Pico y Cédula ya no va más. Esta medida tiene por objetivo restablecer la economía local. No obstante, los toques de queda seguirán en rigor hasta el próximo 1 de agosto en el horario de 21:00 h. hasta las 5:00 h. del día siguiente.

SE SUSPENDE PICO Y CÉDULA



A través del Decreto 460 del 2020, a partir del 16 de julio, se suspende la restricción del pico y cédula en el municipio de Dosquebradas “Empresa de Todos”, con el fin de contribuir en el proceso de reactivación económica para los diferentes sectores pic.twitter.com/uAeIOZtAGI — AlcaldíaDosquebradas (@AlcaldiaDosq) July 18, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Ipiales?

Ipiales ha determinado que hoy, miércoles 22 de julio, solo podrán circular los ciudadanos cuyas cédulas terminen en 0 y 1, en el horario de 5.00 a 16.00 horas.

#Cumplimiento I 😷 🚶‍♀️↔️ 🚶‍♂️ 🖐🏻 Tenga en cuenta las medidas de pico y cédula y toque de queda que son de estricto... Posted by Ipiales - Alcaldía Municipal on Monday, July 20, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Itaguí?

El Pico y Cédula para el miércoles 22 de julio de 2020 en Itaguí, permite transitar a las personas con identificación terminada en cifras impares, es decir: 1, 3, 5, 7 y 9. Cabe señalar que solo se permiten actividades aprobadas por el Gobierno.

⚠️INFORMACIÓN IMPORTANTE⚠️ Así queda el🚨Pico y Cédula🚨metropolitano a partir del próximo lunes 6 de julio. La nueva... Posted by Alcaldía de Itagüí on Saturday, July 4, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Pasto?

La alcaldía de Pasto ha determinado un nuevo Pico y Cédula que estará vigente hasta el 31 de julio, de acuerdo con el Decreto 0278 del 15 de julio de 2020. Es así que el miércoles 22 de julio podrán circular las personas que tengan cédulas terminadas en 1, 2 y 3.

📢¡Atención!



Decreto 0278 del 15 de julio de 2020. Consúltelo aquí 👉 https://t.co/O4zJteJYAY



🔹PICO Y CÉDULA hasta el 31 de julio.



🔹LEY SECA, desde las 6:00 p.m. del viernes 17 de julio hasta las 6:00 a.m. del martes 21 de julio. pic.twitter.com/0Pf1tz9Q0X — Alcaldía de Pasto (@alcaldiapasto) July 15, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Soacha?

El municipio de Soacha ha decretado que el pico y cédula para este miércoles 22 de julio está habilitado para hombres y mujeres cuyas cédulas terminen en 5, 6, 7, 8 y 9; entre las 6.00 y las 19.00 horas.

¿Cuál es el Pico y Cédula en Soledad?

Según el decreto 214 del 14 de julio del 2020, las medidas de aislamiento en Soledad se prolongan hasta el 1 de agosto del 2020. El miércoles 22 de julio el Pico y Cédula permitirá la salida de los números 4 y 5, entre las 5.00 y las 20.00 horas.

#SoledadTeProtege | Mediante el decreto 214 del 14 de julio del 2020 se extienden las medidas de aislamiento hasta el 1ro de agosto del presente año. La medida de pico y cédula se mantiene vigente en el municipio, permitiendo la circulación de dos dígitos por día. pic.twitter.com/DYV1AdsUeu — Alcaldía de Soledad 🇨🇴 (@soledadalcaldia) July 16, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Rionegro?

Hoy, miércoles 22 de julio, en Rionegro, tienen permitida la salida las personas que tengan cédulas terminadas en cifras pares según dio a conocer la alcaldía a través de su cuenta de Twitter, en el cronograma que rige hasta el próximo 24 de julio. En este sentido, las cédulas finales 1, 3, 5, 7 y 9 podrán salir.

‼️Estas son las nuevas medidas que regirán en nuestra ciudad a partir del jueves 16 de julio. 👏🏻Cada acción tomada es por la salud de todos los rionegreros.👌🏼El toque de queda aplica para viernes, sábado, domingo y lunes entre las 6:00 p.m. y 5:00 a.m. #JuntosNosProtegemos pic.twitter.com/NGTO50mLWl — Alcaldía de Rionegro (@AlcRionegro) July 16, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula en Valledupar?

La Alcaldía de Valledupar estableció que este miércoles 22 de julio, el pico y cédula permitirá el tránsito únicamente a los números finales 2, 3 y 8 de la cédula de identificación.

Pico y Cédula hasta el 1 de agosto: pic.twitter.com/0IgtMzNNp7 — Alcaldía de Valledupar (@AlcaldiaVpar) July 16, 2020

¿Qué ciudades aplican el Pico y Cédula en Colombia?

Las ciudades colombianas que incorporaron el programa Pico y Cédula como parte de su plan de contingencia ante el coronavirus fueron: Bogotá, Quibdó, Ibagué, Santa Marta, Sincelejo, Manizales, Pereira, Popayán, Villavicencio, Yopal, Montería, Cartagena, Neiva, Tunja, Bucaramanga y Armenia.

Respecto a los departamentos que aplican esta norma para evitar contagios de la COVID-19, entre ellos destacan: Cundinamarca, Córdoba, Putumayo, Arauca, Cauca y Bolívar.