Joven explica cómo se va recuperando tras sufrir graves quemaduras por la erupción de un volcán

Una joven de 23 años, identificada como Stephanie Browitt, mostró en su cuenta de Instagram cómo se va recuperando luego que un volcán de Nueva Zelanda hiciera erupción cuando realizaba un viaje desde un crucero con su hermana y padre.

Ella sobrevivió a este fenómeno natural, pero sus familiares no, en diciembre del 2019. Este accidente dejó 21 víctimas con graves quemaduras, y entre estas se encontraba la muchacha que es originaria de la ciudad de Melbourne, Australia.

Stephanie indicó que el 70 % de su cuerpo tuvo quemaduras de tercer grado y los médicos pudieron salvarle la vida, debido a que la atendieron a tiempo tras colocarle varios injertos de piel.

En una de sus últimas publicaciones, la afectada escribió: “Mis piernas necesitaban múltiples cirugías antes de que estuvieran completamente cubiertas, así que estaría caminando y luego necesitaría otra operación para estar nuevamente en marcha. Fue realmente muy incómodo”.

Cabe indicar que la familia estuvo en el crucero Ovation of the Seas para celebrar el cumpleaños de Krystal Browitt, y el día de la tragedia ella indicó que su guía turístico les avisó que empiecen a correr, pero la ola de cenizas y rocas la tumbaron. “Estuve dando vueltas, y rodando por varios minutos. Todo se sintió como una eternidad hasta que se detuvo y las cosas a mi alrededor se estaban quemando. Recuerdo haber intentado ponerme de pie y me costó hacerlo. Incluso me dije a mí misma: ‘No puedo creer lo difícil que es esto’. Mis piernas se sentían como gelatina”, subrayó.