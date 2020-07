Tiffany Doe, una exempleada del empresario Jeffrey Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, fue testigo de cuando ambos veían un video en donde el príncipe Andrés, el hijo de la reina Isabel II, con una mujer semidesnuda.

La mujer, de 48 años de edad, entró a una de las habitaciones de la residencia del pedófilo y su exsocia, que ahora es juzgada por tráfico sexual de menores, en donde observó que la pareja bromeaba con las imágenes del príncipe.

“No sé quién era la mujer del video, pero estaba en topless”, afirmó Tiffany, quien utilizó ese nombre para ocultar su verdadera identidad.

“Estaba buscando a Jeffrey para hablar con él sobre algo y no pude encontrarlo en ningún lado. No sabía que Ghislaine estaba en la casa”, declaró a The Sun.

La mujer también dijo que la habitación contenía grandes pantallas de televisión y afirmó que cuando entró no se percataron de su presencia.

“No pude ver sí el príncipe estaba vestido o no. Parecía que fue filmado en una habitación. No creo que él supiera que lo estaban filmando”, dijo la mujer, quien coopera con los abogados que representan a las víctimas de Epstein y Maxwel en Estados Unidos.

“Entonces Ghislaine dijo:” Oh, ese es Randy Andy (Andresito el Cachondo) para ti”, recordó la mujer sobre la conversación que mantuvieron. Y luego agregó: “Jeffrey se rió de eso y, por supuesto, inmediatamente reconocí quién era en la cinta. Pero ambos se dieron cuenta de mi presencia y me dejaron en claro que no me querían allí”.

“Era un secreto a voces que él tenía cámaras en las habitaciones. Jeffrey pasaba mucho tiempo en esa habitación viendo videos. Estoy seguro de que tenía videos de chicas y chicos que tenían relaciones sexuales”.

La mujer dijo que el príncipe Andrés asistía a las fiestas del Epstein un par de veces al año.

El hijo de la reina Isabel II ha negado todas las acusaciones en su contra, pero aún no ha cooperado con los fiscales federales, aunque su equipo legal insiste en que se ha ofrecido a hacerlo.