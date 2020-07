El uso de la mascarilla es una medida obligatoria que fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e implementada por los gobiernos a nivel mundial para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, algunos ciudadanos se revelaron con la norma e hicieron caso omiso.

Como es el caso de una mujer que escupió a un vigilante que le pidió que se colocara el tapabocas en Colombia. El hecho ocurrió en un conjunto residencial del barrio Niquía, ubicado en el municipio de Bello (Antioquía) y ha causado indignación en los vecinos. Según El Tiempo, la mujer vive en el lugar y cuando iba a ingresar a su apartamento, el guardia de seguridad que se encontraba en la portería le pidió el favor de que usara la máscara.

Pero, la mujer no hizo caso y le dijo que no creía en la existencia de la COVID-19. "Enseguida me agrede, me empuja, me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad de mis compañeros", declaró el vigilante a Noticias RCN.

La mujer aún no ha sido identificada por las autoridades, pero ha incurrido en un delito como violación de medidas sanitarias la cual está contemplada en el Código Penal colombiano. En ese sentido, podría recibir una pena privativa de libertad de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Según el reporte del martes 21 de julio, el Ministerio de Salud de Colombia confirmó que el número de infectados por coronavirus se elevó a 211.038 y la cifra de muertos ascendió a 7.166. Además, 98.840 se han recuperado de la COVID-19.