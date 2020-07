Sudamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de la crisis del coronavirus. Los números de contagiados y fallecidos por la COVID-19 siguen en aumento y las Unidades de Cuidados Intensivos de varias clínicas y hospitales están colapsando, como en las ciudades de Colombia. Con 211.038 casos positivos y 7.166 fallecidos, el país cafetero ha registrado un nuevo brote de infectados durante los últimos días.

Las UCI están llegando a su tope y los médicos están enfrentando todo tipo de situaciones. Diógenes Cuevas, de 40 años con una esposa y dos hijos, es un recuperado de COVID-19. Él venía cumpliendo la cuarentena en casa, pero presentó síntomas del virus y cree que se infectó cuando salió a realizar compras al mercado.

Su esposa e hijos dieron negativo a la prueba de descarte mientras que él resultó positivo. “Estuve hospitalizado por 28 días, de los cuales 12 estuve en la UCI”, relató a Noticias Caracol. Además del virus, Cuevas es diabético. Lo más duro que le tocó vivir fueron las palabras que escuchó cuando era examinado por los doctores. “Démosle dos días. Si no, lo desconectamos”.

Los médicos intensivistas de varios hospitales y clínicas vienen trabajando en turnos de hasta 36 horas continuas. Ellos estiman que uno de cada dos pacientes en UCI se va a morir, Ello les genera impotencia, según contó al mismo medio el doctor Francisco Molina, líder científico de la UCI de la Clínica Universitaria Bolivariana.

Así como intentan salvar vidas, también se contagian. “La situación más difícil que he pasado fue el día que me dijeron que tenía la enfermedad. Muchos pensamientos negativos pasaron por mi cabeza, mi familia, se comienzan a esfumar los sueños. Sentí que en el piso se abría un hueco y me iba por ahí. Extremadamente difícil”, comentó el doctor Rafael Cortes, de 56 años, quien coordina la UCI de la Clínica de San Martín en Barranquilla.

Y a pesar de que el Gobierno colombiano expandió la capacidad de las UCI desde el 28 de marzo cuando comenzaron con 5.376 camas y hasta la fecha, hay 7.950 con la meta de llegar hasta 10.000, los respiradores ya no alcanzan y las salas han colapsado.