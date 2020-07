En Khon Kaen (Tailandia), un inesperado accidente afectó el ojo de un niño de tres años: su padre cortaba el césped con una máquina cuando chocó con un tornillo que salió volando y se incrustó en el globo ocular del pequeño, causándole profundo dolor. Unas horas después, los médicos lograron retirarle el objeto. Ahora, el menor recibe tratamiento.

El incidente se produjo en la noche del lunes. El pequeño miraba cómo su padre podaba el césped de su jardín con una cortadora de pasto tipo motoguadaña a combustión. Las cuchillas del aparato tropezaron con un pequeño tornillo de una pulgada de largo, que salió despedido y se clavó en el ojo izquierdo del niño, haciéndolo gritar de dolor, según reporta el diario Metro.

No obstante, el ojo del pequeño no quedó irremediablemente afectado, puesto que no impactó en su córnea ni en su retina, según revelaron los médicos que lo atendieron en una clínica de Tailandia. Las imágenes de rayos X muestran que el objeto penetró profundo en el globo ocular del menor.

Una imagen de rayos X muestra la profundidad del impacto en el ojo del menor. Foto: ViralPress.

El niño fue observado por los especialistas desde las 7:00 a.m. (hora local) del martes y fue sometido a una cirugía, mediante la cual consiguieron extraerle exitosamente el tornillo del ojo. Para las 11:00 a.m., el pequeño se recuperaba en un pabellón.

“Afortunadamente, el tornillo golpeó su globo ocular pero no entró en la lente, lo que lo salvó de perder la vista. Sin embargo, debido al accidente, su ojo sangraba mucho y ahora está inyectado en sangre, por lo que se le hará un tratamiento de seguimiento para ayudar al niño a ver de nuevo”, señaló Tat Sanguansak, uno de los médicos que vio el caso.

