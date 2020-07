En Reino Unido, el video de una mujer enojada se volvió viral tras regañar a un joven conductor en medio de la pandemia por el coronavirus.

El muchacho, identificado como Owen Smith-Carretero, tiene 21 años y pudo grabar el suceso cuando estaba camino al trabajo.

Según informó The Sun, el afectado se detuvo en uno de los semáforos junto a la mujer, que estaba de copilota, y empezó a gritarle tras acusarlo de romper el distanciamiento social para evitar el contagio de la COVID-19.

“Se supone que debes mantenerte a dos metros de distancia debido al virus que está afectando a varias personas en este momento”, manifestó.

El joven se mostró sorprendido por la mujer, ya que él sentenció que no estaba rompiendo ninguna orden interpuesta por las autoridades de Reino Unido.

PUEDES VER Reconocida sexóloga rusa es hallada muerta y desnuda en un hotel cinco estrellas en Moscú

“Intenté mirar hacia otro lado, pero luego comenzó a sacar el dedo medio por la ventana y me insultó. Entonces me detuve junto a ella y comenzó a gritarme diciendo que estaba demasiado cerca de ella y que le dará el coronavirus. Estaba tan confundida, así que me reí de ella y le pregunté de qué estaba hablando. Luego se puso muy agresiva, así que saqué mi teléfono y comencé a grabarla”, señaló Owen Smith-Carretero.

El muchacho también aseveró que colgó el material audiovisual en Twitter y TikTok, y logró tener más de 80.000 visualizaciones.

Cabe señalar que el número de infectados por coronavirus en Reino Unido, hasta este martes 21 de julio, aumentó a 295.817; mientras que la cifra de muertos por este virus que se originó en China subió a 45.318.