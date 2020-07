Japón: anciana se defiende del ataque de un oso y termina ganando la pelea [VIDEO]

A medida que van pasando los años la fuerza se pierde, por lo que resulta más difícil realizar algunas tareas. Sin embargo, una mujer de 82 años logró repeler a golpes el ataque de un oso, en la localidad de Kitahiroshima, prefectura de Hiroshima, Japón, según informó la prensa local.

La adulta mayor, identificada como Rumiko Sasaki, se encontraba limpiado su jardín del patio trasero cuando fue sorprendida por la presencia de un oso y a pesar que la mujer intentó no llamar la atención del animal, este se abalanzó contra ella.

“Cuando me levanté y miré, el oso estaba allí y luego vino aquí”, contó la mujer que vivió un terrible momento registrado el pasado 16 de julio en horas de la tarde y del que increíblemente pudo defenderse.

La anciana sufrió unos rasguños en el rostro, pero en un intento por deshacerse del animal, lo golpeó en la cara, consiguió alejarlo y finalmente hacerlo huir del lugar. “Siento que me impresionó y me golpeó cuando me miré a la cara, y sentí que lo estaba golpeando”, narró.

Ante lo ocurrido, el Local Hunting Club dijo que establecerá tres jaulas en las montañas cercanas. También está considerando patrullas en el futuro. Los osos negros se mueven activamente de primavera a otoño, por lo que la prefectura de Hiroshima hace un llamado a la población a tomar las medidas del caso.

De acuerdo a la asociación local de cazadores, en esa región, en Japón se han registrado al menos 252 avistamientos de osos negros asiáticos en lo que va de año, pero este es el primer ataque que se registra contra un humano.