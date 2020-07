La activista medioambiental sueca Greta Thunberg cuestionó a los políticos de la Unión Europea por no reconocer la magnitud de la crisis climática, luego de que estos firmaran un multimillonario pacto de 750.000 millones de euros como parte del plan de recuperación COVID-19.

Las medidas adoptadas, dentro de este proyecto postpandemia, no tendrían una atención adecuada a la crisis climática que azota al planeta, según la activista sueca de 17 años.

“Todavía niegan el hecho e ignoran el hecho de que enfrentamos una emergencia climática, y la crisis climática aún no ha sido tratada como una crisis”, indicó Thunberg en una entrevista con el medio británico The Guardian. “Mientras la crisis climática no sea tratada como una crisis, los cambios necesarios no ocurrirán”, agregó.

En el histórico pacto firmado por 27 mandatarios de la Unión Europea se específico que un 30 % de los 750.000 millones de euros estarían destinados a políticas climáticas. Thunberg, sin embargo, alegó que no se precisó cuáles serían ni de qué forma se aplicarán.

The Guardian también conversó con Luisa Neubauer, de 24 años, importante promotora de huelgas escolares en Alemania, quien mostró su incertidumbre. “Estamos pidiendo a nuestros líderes que se encarguen de lo más fundamental: la seguridad de nosotros, la seguridad de las personas en todo el mundo, la seguridad de nuestro futuro”, aseguró.

Asimismo, Adelaide Charlier, de 19 años, otro manifestante escolar que comparte tribuna con Greta Thunberg, exigió mejores políticas a favor de la crisis climática por parte de la Unión Europea. “Cuando los líderes minimizan la crisis climática, siento que es más peligroso que los líderes que lo niegan rotundamente ... porque entonces sentimos que podemos confiar en ellos y estamos en el camino correcto y eso es peligroso y está mal”, sentenció al medio británico.