Latino que se infectó de COVID-19 en Arizona: “Para qué me voy a poner la mascarilla”

Estados Unidos está cerca de pasar los cuatro millones de infectados por coronavirus al alcanzar, este lunes 20 de julio, la cifra de 3 961 556 casos positivos y la de 143.835 fallecidos. Durante las últimas semanas, se ha registrado un incremento de contagiados por la COVID-19 en Florida, Texas y Arizona.

De acuerdo con expertos, los latinos y jóvenes de Arizona son los más vulnerables porque presentan el mayor número de hospitalizaciones. En conversación con Univisión, el epidemiólogo e infectólogo Omar González del sistema de salud Dignity Arizona señaló que los núcleos familiares de los hispanohablantes son de múltiples generaciones y, cuando te contagias, ponen en riesgo al resto.

Sin embargo, también hay otros factores, como enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, sobrepeso, que ponen en mayor riesgo). Arturo Aguilera, un joven hispano de 28 años, pensó que nunca se iba a infectar de coronavirus porque “se sentía fuerte y saludable”.

“Nunca me imaginé que me podía dar el coronavirus. ¿Por qué? Porque me sentía fuerte, joven, saludable, pero empecé con síntomas de pérdida de olfato. Me hice la prueba porque una persona cercana resultó positiva, y luego me llegó la prueba y yo también salí positivo. Allí comencé a presentar síntomas como fiebre, dolor de huesos”, reveló.

Incremento de jóvenes en UCI

El epidemiólogo mencionó que hubo un aumento de jóvenes de 20 a 44 años en la Unidad de Cuidados Intensivos y si lo suben a 45, representan un 60 %. “La gente joven saludable no es inmune al coronavirus. También tenemos padres, abuelos que son más vulnerables y que si uno le va a pasar esta infección, a veces lo puede estar condenando a fallecer, a un desenlace fatal”, agregó.

Aguilera explicó que decidió cuidarse porque su hermano sufre de enfermedades crónicas. “Si no es por ti, cuídate por los demás. Yo era de las personas que cuando se empezó a utilizar las máscaras, yo iba a las tiendas y yo decía para qué me voy a poner máscara, yo estoy bien, no voy a tener nada. Anduve vagando por todo Phoenix, por todas partes. ¿De dónde lo agarré? Quién sabe”, finalizó.