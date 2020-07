Un caso insólito se viene catapultando en la opinión pública: una menor de cuatro años continúa dando positivo al examen del hisopado para coronavirus. Según la madre de la niña, esta no puede salir de casa, no se ha matriculado al nido y hasta sufre pesadillas al dormir.

En conversación con el diario italiano ‘Corriere della Sera’, la mamá de la niña detalló: “Se necesita un hisopado para liberar a mi hija de manera legal, pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos y malos médicos”.

Además, la mujer, quien vive en Milán y ha pedido ocultarse bajo el anonimato para proteger a su hija (a quien ha llamado ‘Forza’), precisa que tuvo los primeros síntomas en marzo, mes en el que otros familiares de la casa también mostraban indicios de estar contagiados de coronavirus. Como los síntomas no eran graves, nadie fue sometido a prueba alguna.

No obstante, guardaron cuarentena durante 14 días para evitar el riesgo. Pero las cosas cambiaron a partir del 14 de mayo, fecha en la que le aparecieron manchas en las manos de la menor. “Tenía miedo, en esos días se hablaba del síndrome de Kawasaki, relacionado con el COVID-19 en niños”, explica la madre. Por ello, llevó a ‘Forza’ al hospital y el examen de hisopado salió ligeramente positivo, pero lo más sorprendente es que, según las pruebas, la niña había logrado desarrollar anticuerpos contra el coronavirus.

Luego vendrían cuatro pruebas más en el mes, de las cuales todas dieron resultados contradictorios: débil, negativa, positiva. Es desde allí que se comenzó a alterar el comportamiento de la niña italiana: no quería que la toquen ni entrar en el auto. La madre optó por no tomarle más pruebas y avisó a las autoridades de Milán, que posteriormente lo comunicaron el Ministerio de Salud en Italia y ahora es tema nacional.

Expertos italianos de la salud concuerdan en que la niña no representa un peligro; sin embargo, nadie se hace responsable de su situación. “Todos me han confirmado que ella ya no es contagiosa, pero nadie asumió la responsabilidad de liberarla”, relató la madre. Frente a esto, la menor ha empezado a salir a la calle, y las autoridades tienen conocimiento del caso. No obstante, podría generar un riesgo cuando deba asistir a la escuela. “Pido que se evalúen otros elementos para el fin de la cuarentena. Los niños no pueden ser sometidos a semejante violencia”, sentenció la mamá.