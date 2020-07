Mauricio es el dueño del restaurante Casa Kiltro del Barrio Yungay en Chile que, pese a verse afectado por la crisis del coronavirus, se las ha ingeniado para llevar un plato de comida a los vecinos que más lo necesitan y regalar deliciosas tortas a niños para celebrar sus cumpleaños.

“Me conmovió ver que en las casas no hay cómo celebrar un Día del Niño, un cumpleaños, y ellos son los que la han pasado mal, quienes no tienen fiesta”, contó Mauricio a 24 horas.

La idea surgió luego que un vecino le comentara que su hijo había dibujado en una hoja de bloc una torta para poder celebrar su cumpleaños. Desde ese momento, el empresario comenzó a preparar tortas para robarles una sonrisa a los niños y que olviden los duros momentos de pandemia.

“Lo publiqué en las páginas de Barrio Yungay para que se inscriban los papás que no podía hacer tortas y fue súper lindo”, detalló el hombre, agregando que se siente recompensado con las fotografías que comparten los padres con los rostros de felicidad de sus hijos.

A la fecha, Mauricio ha obsequiado más de 18 tortas a distintas familias de su barrio, donde asegura que ese detalle es más importante que el regalo mismo.

Mauricio se las ingenia para regalar comida a sus vecinos y tortas a niños pobres, pese a la pandemia. Foto: Captura

“Todavía lloro de la emoción porque casi nunca me han regalado una torta, porque mi mamá en Venezuela antes de la situación económica que atravesamos, siempre me hacía una fiesta y me celebraba”, contó una niña al borde de las lágrimas tras cumplir 12 años.

Son muchos los que en estos momentos la están pasando mal en medio de una pandemia, cuarentena y crisis económica, por eso el señor Mauricio se esmera en regalarles al menos un instante de alegría con tortas que prepara en su pequeña cocina; no falta amor y dedicación.